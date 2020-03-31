عشان الفيروس ميلزقش.. تسريحات شعر لفترة كورونا

الفيروس يلتصق في الشعر، خلصت إحدى الدراسات إلى تلك النتيجة، وهو ما يجعل شريحة جديدة من الفتسات معرضات لحمل الفيروس في شعورهن أينما ذهبن، وخاصة صاحبات الشعر الطويل.

بعض هؤلاء الفتيات مضطرات للنزول إلى الشارع للعمل أو لإجراء مشاوير أخرى صباحا في غير أوقات الحظر، لذا يقدم لك التقرير التالي بعض التسريحات الملائمة لفترة كورونا.

الكعكة

أو "البان"، هي واحدة من أبرز التسريحات التي تجعل الشعر كله في مكان واحد بعيدا عن تلامس أي سطح، وكذلك بعيد عن سعال وعطس المحيطين.

ذيل الحضان

سواء كان المرفوع أو المربوط لأسفل، ذيل الحضان يمنع الشعر من التطاير بعيدا، ويمكنك استخدام الكريم أو الزيوت لتقليل هيشانه في وقت وجودك في الشارع.

توك متعددة

هل تتكذرين تسريحة الطفولة، عندما وضعت والدك 10 "توك أستك"، لتمنع شعرك من الهيشان، ربما هي التسريحة المفضلة لصاحبات الشعر الطويل حاليا أثنار فترة انتشار الفيروس.

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الضفيرة

سواء كانت ضفيرة واحدة في المنتصف، أو ضفيرتين جانبيتين، فهي حلا مثالية ليكون الشعر ملموما، ويمكن أيضا ربط الضفيرة كعكة للتحكم أكثر في الشعر، ولكن يجب تجنب عمل "الراستا"، أو الضفائر الكثيفة.

البندانا

وضع بندانا على الرأس لربط الشعر ومنع هيشانة أيضا خيارا جيدا لمنع الفيرس.

يمكنك اختيار ألوان البندانا المتناسقة مع الملابس الكاجوال وغيرها.