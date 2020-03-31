أستاذ أعشاب طبيعية يوضح فوائد عسل النحل

يصاب الأشخاص بحالة من القلق والخوف هذه الفترة عند سماع أحاديث تتعلق بالأغذية التي يتناولوها، وخاصة المنتجات الطبيعية مثل عسل النحل.

من جانبه، أكد الدكتور صبرى محفوظ أستاذ الأعشاب الطبيعية بالمركز القومي للبحوث، أن العسل من الأغذية الطبيعية المهمة والموجود في مصر 3 منتجات عسل البرسيم، وعسل الموالح، وعسل الأعشاب.

وتابع أثناء مداخله هاتفيه في برنامج "باب الخلق" على قناة النهار، أن عسل البرسيم لا يمكن رشه لأنه عسل طبيعي، والموالح لا تحتوي على أي مبيدات والنحل لا يمكن أن يذهب إلى عسل به مبيدات.

وأوضح أن العامل المحدد للجودة في العسل أن النحال لابد أن يضيف للنحل ويغذيه في شهرى ديسمبر ويناير عسل بدلا من السكر، حتى نحصل على عسل جودته عالية غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على أنزيمات ونسبة عالية من الفركتوز.

وأضاف: "يجب أن لا تزداد نسبة السكروز في عسل البرسيم عن 5% و 10% في عسل الموالح، وإذا زادت عن ذلك يكون العسل غير طبيعي ويعتبر غير مفيد طبيا"، مشيرا إلى أنه لا يمكن التأكد من صحة العسل وجودته إلا عن طريق التحليل.

وأشار أن العسل هام جدا لمحاربة فيروس كورونا لكن لابد من استخدامه بطريقة صحيحة، مع الزبادى أو في تحلية اللبن ويمكن إضافة لهذه الوجبة من 3-5 ثمرات، تساعد هذه الوجبة على رفع المناعة، متابعا: "يوجد العديد من الفوائد لتناول الليمون مع العسل، فالليمون مضاد للبكتريا وبديل عن الملح، وذلك لأن الملح والسكر يضعفون المناعة".

كيفية الاستفادة من الأعشاب الطبيعية للوقاية من كورونا

الأوريجانو أو الزعتر البري

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وفيما يتعلق بالأعشاب أكد ضرورة الاستفادة من عشبة الأوريجانو أو الزعتر البري، يحتوي على مادة مضادة للفيروسات.

الزعتر

له العديد من الفوائد، وذلك بعد تغطية فنجان ساخن لمدة 5 دقائق.

الزنجبيل

تناول كوب من الزنجبيل خلال نصف ساعة من تناول الوجبة، ويساعد على خفض الحرارة ويمكن اضافة القرفة أو النعناع مع الزنجبيل.

القرنفل

له العديد من الفوائد عند تناوله يوميا لانه من مضادات الأكسدة القوية، يؤدى إلى ترطيب الفم باستمرار.

حبة البركة

له العديد من الفوائد في رفع مناعة الجسم، مضاد للفيروسات.