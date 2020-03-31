لمرضى الكلى.. نصائح وتحذيرات للوقاية من فيروس كورونا

أشارت الدراسات الطبية الحديثة أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، يؤثر على أصحاب أمراض الكلى والقلب والجهاز الهضمي والعصبي.

وبحسب "بولد سكاي"، أن صندوق الكلى الأميركي، أشار إلى أن المريض يتلقى العلاج يعاني من مشاكل صحية أساسية، فربما يكون عرضة لخطر للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

لذلك مجموعة نصائح يجب على مرضى الكلى، عرضها المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC:

نصائح لمرضى الكلى

- اغسل يديك بشكل متكرر بالصابون والماء لمدة 20 ثانية أو استخدم معقم اليدين الكحولي.

- حافظ على مسافة 2 متر من الجميع، وخاصة من الأشخاص الذين يعانون من السعال والعطس.

- إذا كنت تشعر بالمرض وتعاني من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، فابق في المنزل واستشر الطبيب على الفور.

وينصح أطباء الكلى أفراد الأسرة المقيمين مع مرضى غسيل الكلى باتباع الاحتياطات واللوائح اللازمة للمرضى لتجنب خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا أيضا.

5 تحذيرات مهمة

وعرض المركز الأمريكي أيضا 5 تحذيرات مهمة لمرضى غسيل الكلى يجب وضعها في الاعتبار:

- لا تتخلف عن أي جلسات علاج لغسيل الكلى.

- داوم على الاتصال بمركز غسيل الكلى بشكل منتظم لتلقي النصائح.

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- تعرف على أعراض فيروس كورونا.

- تناول الأطعمة الصحية وتناول الأدوية الخاصة بك في الوقت المحدد.

- تجنب الخروج وعند الخروج للضرورة يجب ارتداء كمامة واقية.

النظام الغذائي لمرضى الكلى

أوصى صندوق الكلى الأميركي بمراعاة النظام الغذائي التالي لمرضى الكلى:

- الحبوب الكاملة والفواكه الطازجة (وتجنب المشروبات المحلاة أو صلصة التفاح).

- الخضروات مثل البازلاء والذرة والفاصوليا الخضراء.

- الثوم والبصل وزيت الزيتون.

- التونة والسلمون (غير المملح) والدجاج.

- البسكويت العادي غير المملح.

- عصائر التوت البري أو التفاح أو الجريب فروت.

- الحليب المجفف أو الحليب المكثف ومنتجات الألبان المكثفة.