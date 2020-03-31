جددي الروتين.. طريقة عمل كيكة الجيلي

الجميع يتهافت على خبز الكيكة التقليدية خلال فترات الحظر والمكوث في المنزل، ولكن يمكنك تجديد الروتين، وخبز كيكة الجيلي اللذيذة. المقادير 2 كوب دقيق أبيض. 1/4 كوب سمن. كوب سكر. 2 بيضة. كوب لبن. 2 نقطة من الخل. كيس بيكنج باودر. كيس فانيليا. 2 باكو جيلي فراولة. فراولة مقطعة. يمكنك اختيار طعم الجيلي والفاكهة المفضلة. طريقة التحضير يسخن الفرن وتدهن صينية الخبز بالسمن. Advertisements يخفق البيض والسكر والسمن واللبن والفانليا بالمضرب الكهربائي. ويضاف الخل ثم الدقيق والبيكنج باودر. يخفق الخليط باستخدام مضرب حتي تمام التجانس. يصب خليط الكيك في الصينية وتخبز علي درجة حراراة عالية لمدة 10 دقايق. تخفض النار وتترك حتي تمام التسوية مع مراعاة عدم فتح الفرن قبل نصف ساعة. يترك الكيك ليبرد تماما، في الثلاجة. يحضر كل عبوة من عبوات الجيلي حسب الإرشادات على حدى. توضع مكونات كيس جيلي في صينية في الثلاجة، ويترك الآخر ساخنا. توضع الفراولة على طبقة الجيلى المتماسك ثم توضع طبقة رقيقة أخرى من الجيلى وتدخل الثلاجة مرة أخرى. يقلب الكيك فوق الجيلي، وتسقى بباقي كمية الجيلي السائلة. توضع في الثلاجة لمدة ساعة. تقلب وتقدم باردة.

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