"متروحيش على المطبخ".. استغلي الحظر لمعرفة مصطلحات كرة القدم

تظل أيام حظر التجوال، أوالحجر المنزلي، التي فرضته الدولة على البلاد من أجل منع الاختلاط لمواجهة تفشي فيروس كورونا هي الحدث الأهم حاليا.

الأزواج والزوجات ربما هي فرصتهما النادرة للمكوث سويا معظم ساعات اليوم، فلا يوجد مقاهي، أو تسوق، لا مكوث في النوادي، أو مجالسة الأصدقاء، أو حتى مشاهدة مباريات كرة القدم، فقط أسرتك الصغيرة هي التي تقضي معها أيام الحظر.

ودوما ما ينزعج الرجال، وخاصة المتزوجون من مشاهدة مباريات كرة القدم بالمنزل، ليس فقط لغيات متعة المشاهدة وسط الأصدقاء المطاعم أو المقاهي، ولكن كثيرا ما يرجع الأمر للأسئلة المتكررة من بعض الزوجات، اللاتي يجهلن بقوانين اللعبة، فتكثر استفساراتهن لأزواجهن طيلة مدة اللعبة الـ90 دقيقة، مما يفقد الطرف الآخر متعة المُشاهدة، أو ربما يجلب نوع من المشادة والخلاف.

وخلال توقف النشاط الرياضي، ومجالسة زوجك طيلة فترة الحظر، يمكنك استغلال تلك المدة في المعرفة والدراية الكاملة بمصطلحات الساحرة المستديرة، لتشاركيه مستقبلا المشاهدة جون أن تفقدا متعتها.

ويقدم "هن" للجنس الناعم، قوانين اللعبة قبل عودة النشاط الرياضي من جديد.

90 دقيقة

هي مدة المُباراة الأصلية، مقسمين إلى شوطين، كل شوط مدته 45 دقيقة.

الوقت بدل الضائع

وهو الوقت الذي أُهدر من عُمر المُباراة بسبب "إصابة، طرد، وقوع إنذارات"، ومن ثم يضع الحكم وفقا لتقديره وقت إضافي على الوقت الأصلي بدلا من الضائع.

أوت

خروج الكرة خارج الملعب من على خط الملعب.

ضربة ركنية

خروج الكرة من على نفس خط المرمى الفريق، وهنا يلعب أحد لاعبي الفريق المنافس الضربة الرُكنية.

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وعادة ما يتم تنفيذ الضربة الركنية في الجوانب الأربعة في الملعب، والتي تمثل التقاء خطي التماس مع خطي المرمى.

بلانتي

"لمسة يد"، وترجع إلى أن لاعب من الفرقة لمس الكرة بيده، داخل منطقة الجزاء.

أوفسايد.. تسلل

ويحدث في حالة تسلل اوتواجده بمسافة أقرب إلى خط المرمى من الكرة ومن اللاعب قبل الأخير (المدافع) من الفريق المنافس.

ضربة الجزاء

هو قرار الحكم لمعاقبة اللاعب عند ارتكابه خطأ داخل منطقة الجزاء، منطقة الـ 18، مثل لمسة اليد، أو عرقلة لاعب.

وتتم تسديد الكرة من على بعد 11 مترًا عن خط المرمى، ويشترط ألا يتواجد أى لاعب من الفريقين داخل منطقة الجزاء خلال تنفيذها.

فاول

"مخالفة"، وهو ارتكاب لاعب لخطأ في قلب الملعب، وليس بمنطقة الجزاء.

ضربة حرة مباشرة

هى إحدى الركلات الحرة التي تمنح لفريق كعقاب للفريق الآخر على الخطأ، ويسددها اللاعب بشكل مباشر على المرمى.

هاتريك

هو تسديد 3 أجوال، من لاعب واحد فقط.

هيدر

اللاعب الذي يسجل الأجوال برأسه.

لاعب ارتكاز

وهو لاعب نصف الملعب، الذي يرتكز لمنع هجمة المنافس، وتسليم الكرة لزملاءه بالفرقة.