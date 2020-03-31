الصحة العالمية توضح الطرق الشائعة لانتشار فيروس كورونا

أجابت منظمة الصحة العالمية على عدد من الأسئلة الشائعة حول طريقة انتقال فيروس كورونا المستجد، ولم يجب الحفاظ على المساحة الاجتماعية، وتجنب التجمعات والخروج.

ويفرض العالم كله حاليا منع الخروج إلا للضرورة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والمسبب لكوفيد 19، وفيما يلي الإجابات على الأسئلة الشائعة حول كيفية انتشار فيروس كورونا.

إلى متى يبقى الفيروس على الأسطح؟

الفيروس الذي يسبب COVID-19 مثل الفيروسات التاجية الأخرى، تشير الدراسات إلى أن الفيروسات التاجية بما في ذلك فيروس COVID-19، تستمر على الأسطح لبضع ساعات أو حتى عدة أيام. قد يختلف في ظل ظروف مختلفة (مثل نوع السطح أو درجة الحرارة أو الرطوبة في البيئة).

إذا كنت تعتقد أن السطح قد يكون عليه الفيروس، فقم بتنظيفه بمطهر بسيط لقتل الفيروس وحماية نفسك والآخرين.

نظف يديك بجل يدوي مصنوع من الكحول أو اغسلهما بالماء والصابون،ةتجنب لمس عينيك أو فمك أو أنفك.

هل من الآمن تلقي طرد من أي منطقة تم الإبلاغ عن COVID-19 فيها؟

احتمالية إصابة شخص من السلع التجارية منخفضة، كما أن خطر الإصابة بالفيروس الذي يسبب COVID-19 من عبوة جرى نقلها وسفرها وتعرضها لظروف ودرجات حرارة مختلفة منخفض أيضا.

هل يمكن التقاط COVID-19 من الآخرين المصابين بالفيروس؟

يمكن أن ينتشر المرض من شخص لآخر من خلال قطرات صغيرة من الأنف أو الفم تنتشر عندما يسعل الشخص المصاب بـ COVID-19.

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هذه القطرات تهبط على الأشياء والأسطح حول المصاب.

يصاب أشخاص آخرون بـCOVID-19 عن طريق لمس هذه الأشياء أو الأسطح، ثم لمس عيونهم أو أنفهم أو فمهم.

يمكن للناس أيضا التقاط COVID-19، إذا استنشقوا قطرات من مصاب بالفيروس الذي يسعل أو يخرج قطرات، هذا هو السبب في أنه من المهم الابتعاد أكثر من متر واحد عن الشخص المريض.

هل يمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق الهواء؟

تشير الدراسات حتى الآن، إلى أن الفيروس الذي يسبب COVID-19 ينتقل بشكل أساسي من خلال ملامسة قطرات الجهاز التنفسي بدلا من الهواء.

هل يمكن الإصابة بـCOVID-19 من شخص ليس لديه أعراض؟

الطريقة الرئيسية لانتشار المرض هي من خلال قطرات الجهاز التنفسي التي يطردها شخص يسعل.

خطر الإصابة بـ COVID-19 من شخص لا يعاني من أي أعراض على الإطلاق منخفض جدا.

ومع ذلك، يعاني العديد من المصابين بـ COVID-19 من أعراض خفيفة فقط في المراحل المبكرة من المرض. لذلك من الممكن التقاط COVID-19 من شخص لديه، مجرد سعال خفيف ولا يشعر بالمرض.