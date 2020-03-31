قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل بان كيك بالفواكه المجففة، وذلك من خلال برنامجها "بالصحة والراحة" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الحلويات السهل تحضيرها في المنزل. مقادير عمل بان كيك الفواكه المجففة كوب فول سوداني 4 ملعقة صغيرة زبدة بيضتين كوب لبن ملعقة كبيرة فانيليا سائلة كوب كوب دقيق منخول ملعقة كبيرة سكر ربع ملعقة صغيرة ملح نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر ملعقة صغيرة قرفة Advertisements كوب فواكه مجففة مفرومة التزيين ملعقتين كبيرة عسل فواكه مجففة مفرومة فراولة سمسم محمص طريقة عمل بان كيك الفواكه المجففة في بولة يخلط البيض مع الفانيلا ثم يضاف اللبن. يضاف الدقيق والقرفة مع التقليب المستمر ثم يضاف البيكنج باودر والسكر. يقلب الخليط جيدا ثم يترك لترتاح العجينة. تسخن الطاسة ثم يوضع قليل من الزبدة ثم توضع مغرفة من عجينة البان كيك. تضاف الفواكه المجففة والسوداني وتترك حتى تمام النضج. تقلب على الجهة الأخرى وتترك حتى تمام النضج وتقدم وتزين بالفواكه المجففة والسوداني والعسل الأبيض.

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