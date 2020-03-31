إليك قائمة بالأطعمة التي يمكن تخزينها لأكثر من عام

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

في زمن كورونا وفي ظل فرض حظر حركة المواطنين، وقرار إغلاق المحال التجارية الخامسة مساء كل يوم، والإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت، باتت الحاجة ملحة لتخزين مواد غذائية تدوم لأطول فترة ممكنة.

ومن هذا المنطلق أورد موقع "24" الإماراتي، مجموعة من الأغذية التي تحافظ على صلاحيتها لأكثر من عام، على النحو التالي:

الفواكه المجمدة

بحسب خبراء التغذية، يمكن للفواكه المجمدة أن تدوم لسنة كاملة على الأقل، ويمكن استخدامها لتحضير العصائر وتناولها بشكل مستقل، فضلاً عن إمكانية إضافتها لأطباق معينة لإعطائها نكهة مميزة.

الخضار المجمدة

يوضح الخبراء بأن الخضار المجمدة يمكن أن تدوم لمدة تتجاوز 18 شهراً وتحافظ على قيمتها الغذائية مثل الخضروات الطازجة. ويمكن أن تدخل الخضار في عدد كبير من الأطباق أهما السلطات والوجبات المسلوقة.

زبدة الجوز

سواء كنت تفضل نكهة الفول السوداني أو اللوز أو الكاجو أو أي نوع آخر من زبدة الجوز، فإن الخبر السار هو أنه يمكنك بالتأكيد تخزينها وحفظها لوقت لاحق. إذا لم يتم فتحها، فإن عبوة زبدة الجوز يمكن أن تستمر لمدة عامين كاملين.

الخضار المخللة

التخليل عملية مفيدة لحفظ الخضار لفترة طويلة جداً قد تصل إلى سنتين إن لم يتم فتح العبوة، وحتى بعد فتح العبوة فإنها تظل صالحة للاستخدام لمدة عام على الأقل إن تم حفظها في الثلاجة.

المكسرات

يقول اختصاصي التغذية شارون بالمر، أنه طالما تم حفظ المكسرات بشكل صحيح، فإنها يمكن أن تدوم لمدة تصل إلى عامين في الفريزر. وتحتوي العديد من المكسرات على كمية قليلة من الدهون وكمية كبيرة من الفيتامينات، وهذا يعني انخفاض خطر فسادها.

البقوليات المعلبة

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يمكن أن تستمر البقوليات المعلبة مثل الفول أو الحمّص لمدة سنتين، ويمكن تناولها بمفردها أو إضافتها إلى طبق آخر.

الأسماك المعلبة

تعتبر الأسماك المعلبة مثل التونة أو السردين، طعاماً آمناً لأنه يستمر لمدة ثلاث سنوات عند تخزينة في مكان بارد وجاف. وبمجرد فتح عبوة الأسماك يمكن أن تستمر في الثلاجة لمدة أربعة أيام، وفي المجمدة لمدة تصل إلى شهرين.

الخل

يستمر الخل في درجة حرارة الغرفة الطبيعية، لمدة أربع سنوات. ينصح بتخزينه في زجاجة محكمة الإقفال في مكان مظلم وبارد بعيداً عن الحرارة أو أشعة الشمس. بعد فتح الزجاجة، يظل الخل صالحاً للاستخدام لمدة تصل إلى عامين.

شراب القيقب

يخزن شراب القيقب في درجة حرارة الغرفة، ويظل صالحاً للاستخدام لمدة عامين، ولكن إذا قمت بتخزينه في الفريزر، فقد يحافظ على صلاحيته لوقت غير محدود.

العدس الجاف

تقول جينيفر كابلان، وهي مؤلفة ومعلمة في معهد الطهي الأمريكي: "يمكن أن تستمر البقوليات المجففة إلى أجل غير مسمى، ولكن بعد عام واحد قد تحتاج إلى أوقات طهي أطول قليلاً. قم بتخزينها في وعاء زجاجي محكم الغلق في مكان بارد ومظلم وجاف. لا تغسلها قبل الاستخدام مباشرة"

السكر البني

تقول كابلان: "يمكن أن يستمر السكر البني إلى أجل غير مسمى، ولكن لا تترك الكيس مفتوحاً في خزانة المؤن وتتوقع أن تظل الجودة كما هي". توصي كابلان بنقلها إلى وعاء زجاجي محكم، ثم تخزينها في مكان بارد ومظلم وجاف. يمكن أن يستمر السكر الأبيض إلى أجل غير مسمى عند تخزينه بهذه الطريقة أيضاً.

الملح

يدوم الملح لمدة غير محدودة إن تم تخزينة في وعاء محكم الإقفال في مكان بارد وجاف.