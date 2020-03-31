من الإكسسوارات للذهب..كيف يمكن تعقيم وتطهير المجوهرات دون تغير لونها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

من بين الأمور الضرورية التي يجب تطهيرها وتعقيهما للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19"، الحلي والمجوهرات التي نرتديها يوميًا، فكيف يمكن ذلك؟

بداية نصحت الدكتورة وهاد سمير أستاذ الملابس والحلى بالمعهد العالي للفنون التطبيقية، بتجنب ارتداء المجوهرات هذه الفترة؛ تجنبا للعدوى، خصوصًا أن بقاء الفيروس قد يمتد لـ9 أيام على الإكسسوارات.

منها المحفظة ومناشف اليد.. 15 شيئا نستخدمها يوميا تنقل الفيروسات: نظفها باستمرار

وتقدم لـ"الخليج 365"، طرق تعقيم المجوهرات إذا اضطرت السيدات لارتدائها:

- استخدام الخل والليمون أثناء التعقيم، لا يؤثر على لمعان وبريق الذهب والفضة، ولكن مع التعقيم الزائد للإكسسوارت المطلية قد يفقد لمعانها وبريقها.

- وضع خل وليمون في إناء، واستخدام فرشاة أسنان قديمة في تعقيم المجوهرات جيدًا.

- تجنب وضع الكلور على الذهب أو فضة أو إكسسوارات، حتى لا يتفاعل الكلور مع المجوهرات، ما يؤدي إلى فقدان رونقها وبريقها.

هل يمكن الإصابة بفيروس كورونا بعد الشفاء منه؟

Advertisements

- ساعة يد يجب تعقيمها قبل وبعد ارتدائها بالليمون والخل، ولكن بعد فترة إذا كانت مطلية سيتغير لونها.

- يجب عند الدخول من المنزل، خلع المجوهرات فورا وتعقيمها بالخل والليمون، وتجفيفها ووضعها في الهواء.

- لا يجب استخدام الماء الدافئ فقط في تعقيم المجوهرات، نظرا لطول مدة بقاء الفيروس على المجوهرات.

- الغرض من استخدام فرشاة أسنان لتعقيم وتنظيف ثنايا المجوهرات جيدا.

- عدم وضع المجوهرات في العلبة أو الصندوق المخصص لها فور العودة للمنزل مباشرة إلا بعد تعقيمها أولا.

- ينصح بعد تعقيم المجوهرات بعدم وضعها في الصندوق المخصص لها، إلا بعد تعرضها للهواء، حتى لا تتفاعل مع المجوهرات الأخرى الموجودة بالصندوق.

- عند تعقيم ساعة اليد يجب عدم وضعها في الإناء الموجود به الخل والليمون حتى لا تتلف.

إحنا أقوى من كورونا