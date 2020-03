أفضل مستحضرات المكياج المقاومة للماء... مثالية لفصل الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 مارس 2020 01:45 صباحاً - ربما جربت ماسكرا مقاومة للماء أو أحمر شفاه بتركيبة تدوم طويلاً، لكن هل سبق أن طبقت مكياجك بالكامل باستخدام مستحضرات مكياج مقاومة للماء؟ خصوصاً أن فصل الصيف اقترب حيث تعاني المرأة خلاله من التعرق والرطوبة، مما يعرض مكياجها للسيلان والتلطخ. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك مجموعة من أفضل مستحضرات المكياج المقاومة للماء، فهي مثالية لفصل الصيف.



أفضل فاونديشن مقاوم للماء

أفضل فاونديشن مقاوم للماء



يوفر كريم الأساس المقاوم للماء تغطية مثالية لا تتأثر بأي عوامل خارجية، كالتعرق والرطوبة والتعرض لماء حمام السباحة. كما أن طريقة تطبيقه لا تختلف عن تطبيق كريم الأساس العادي. لكن احرصي على وضعه بواسطة اسفنجة رطبة للحصول على تطبيق متساو، كون الفاونديشن المقاوم للماء غالباً ما يكون أكثر سمكاً. ننصحك بتجربة BACKSTAGE Face & Body Foundation من ديور، أو Double Wear Light Soft Matte Hydra Makeup من ESTÉE LAUDER.

تابعي المزيد: بلوجرز انستقرام أبدعن بالمكياج خلال الحجر المنزلي



أفضل كونسيلر مقاوم للماء

أفضل كونسيلر مقاوم للماء



إذا كنت تعانين من الهالات السوداء تحت العين أو البثور أو الندبات الناتجة عن حب الشباب، فإن الكونسيلر المقاوم للماء سيكون خياراً رائعاً لك، حيث يوفر لك تغطية مثالية لجميع الشوائب والبقع، ومقاومة لجميع العوامل الخارجية. طبقيه بأطراف أصابعك كي يتغلغل جيداً في البشرة ويمتزج جيداً. ننصحك بتجربة IT Cosmetics Bye Bye Under Eye Full Coverage Anti-Aging Waterproof Concealer، أو Kevyn Aucoin The Sensual Skin Enhancer، أو BareMinerals BAREPRO 16-HR Full Coverage Concealer.



أفضل أيلاينر مقاوم للماء

أفضل أيلاينر مقاوم للماء



الأيلاينر المقاوم للماء هو خيار رائع للمرأة في كل الأوقات، لا سيما خلال فصل الصيف، حيث يبقى ثابتاً لساعات طويلة رغم أي عوامل خارجية قد تتعرض لها المرأة كالرطوبة والتعرق الشديد، ولمعان البشرة الذي ينتج عن الإفراز الزائد للزيوت... يكفي أن تطبقيه على الجفون وتمزجيه باستخدام فرشاة مزج رقيقة. ننصحك بتجربة Inglot AMC Eyeliner Gel 77 أو Tarte Tarteist Double Take Eyeliner أو Wet n Wild H2O Proof Liquid Eyeliner...

Advertisements

تابعي المزيد: مكياج سهرة سموكي.. خطوة بخطوة



أفضل ظلال عيون مقاومة للماء

أفضل ظلال عيون مقاومة للماء



ظلال العيون المقاومة للماء خيار رائع لجميع أنواع البشرة، وخصوصاً البشرة الدهنية، حيث تظلل عينيك بطريقة مثالية وتدوم لساعات طويلة من دون أن تسيل أو تتلطخ. ننصحك بتجربة Tom Ford Emotionproof Eye Color أو Make Up For Ever Aqua XL Color Paint Shadow، أو Nudestix Nude Metallics For Eyes أو BH Cosmetics Eyelights Waterproof Eye Color.



أفضل ماسكرا مقاومة للماء

أفضل ماسكرا مقاومة للماء



تساعد الماسكرا المقاومة للماء في جعل رموشك كثيفة وطويلة لوقت طويل من دون تكتلات، كونها تشتمل في تركيبتها على الشمع. ننصحك بتجربة واحدة من من أنواع الماسكرا المقاومة للماء التي تساعد في تكثيف وتطويل الرموش مثل، Maybelline Lash Stiletto Ultimate Length Waterproof Mascara و Too Faced Better Than Sex Waterproof Mascara وCoverGirl LashBlast Volume Waterproof Mascara.



أفضل أحمر شفاه مقاوم للماء

أفضل أحمر شفاه مقاوم للماء



إن كنت ترغبين بشفاه أنيقة وجذابة لساعات طويلة، فإن أحمر الشفاه المقاوم للماء سيشكل خياراً رائعاً لك، حيث يثبت على الشفاه من دون أن يتأثر بأي شيء. ننصحك بتجربة Beauty Bakerie Metallic Lip Whip، أو BECCA Ultimate Lip Definer أو Maybelline SuperStay Matte Ink Lip Color.

تابعي المزيد: أفضل أنواع الأيلاينر لمكياج عيون يدوم طويلاً