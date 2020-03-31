خيارات عطور مثالية للحجر المنزلي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 مارس 2020 01:45 صباحاً - كونك تمضين أوقاتك كافة في البيت خلال الوقت الراهن، وذلك بسبب الحجر المنزلي الذي يحتمه انتشار فيروس كورونا، فأنت بحاجة الى عطور منعشة تبث فيك إحساساً بالحيوية والنشاط، وتبعد عنك ملل المكوث في المنزل طوال الوقت. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك مجموعة خيارات عطور نسائية مثالية للحجر المنزلي.



خيارات مثالية للحجر المنزلي

Tom Ford Sahara Noir



تعزز العطور من ثقتك بنفسك وتساعدك على التفكير بإيجابية أكبر، في ظل الحجر المنزلي الذي يشعرك غالباً بالملل وقلة النشاط. فعلى سبيل المثال، إذا استخدمت عطراً برائحة خشبية لطيفة مثل Tom Ford Sahara Noir، فستشعرين بأنك تمشين في غابة وتشتمين رائحة الأشجار والطبيعة. أما إذا اعتمدت عطراً برائحة زهرية مثل Chloe Love Story Eau De Parfums، فذلك سيجعلك تشعرين بأنك تشتمين رائحة زهرة تحبينها كثيراً.

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أهمية العطور خلال الحجر المنزلي

العطور خلال الحجر المنزلي



تؤدي العطور دوراً كبيراً في تغيير المزاج. لذلك، اختاري عطرك خلال الحجر المنزلي بعناية وستلاحظين التغيير الإيجابي الذي سوف يطرأ على يومك بشكل عام. من جهة أخرى، إذا كنت تعملين لساعات طويلة خلال الحجر المنزلي، فأنت تحتاجين الى عطر تدوم رائحته طويلاً ويشعرك بالراحة ويطرد أي شعور لديك بالتعب والملل، مثل عطر Roberto Cavalli Eau de Parfum Spray، فرائحته الأنيقة سترافقك من الصباح وحتى المساء.

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أفضل العطور للحجر المنزلي

Lolita Lempicka



تعد عطور الأزهار والفاكهة من أفضل الخيارات للحجرالمنزلي، إضافة الى العطور الحارة، اما إذا كنت من محبات الروائح الخشبية فاحرصي على اختيار الأخف بينها، بحيث لا تضايقين الأشخاص المحيطين بك بروائح ثقيلة جداً. أما أفضل العطور الملائمة للحجر المنزلي، فنذكر من بينها: Viva La Juicy Perfume، Calvin Klein OBSESSION، Lolita Lempicka، Vince Camuto Eau de Parfum، وEternity by Calvin Klein.

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Viva La Juicy Perfume



Viva La Juicy Perfume



إنه عطري زهري – فاكهي ناعم، ملائم كثيراً للأوقات المنزلية، حيث يمنحك رائحة هادئة وخفيفة تدوم طويلاً، فهو يعتمد في تركيبته على الغاردينيا واليوسفي والكشمش، إضافة الى زهر البرتقال والياسمين والفانيليا وخشب الصندل والكاكاو.



Eternity by Calvin Klein

Eternity by Calvin Klein



إنه عطر نسائي زهري، وهو يشكل أحد أفضل الخيارات للحجر المنزلي نظراً الى رائحته المنعشة التي تبث في المرأة الحيوية والنشاط. وهو يرتكز على نغمات الحمضيات والأعشاب واليوسفي والزنبق والقرنفل والبنفسج والياسمين، إضافة الى خشب الصندل والعنبر والباتشولي والمسك...

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