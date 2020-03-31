كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 مارس 2020 01:45 صباحاً - سارة صبري واحدة من المدونات المتخصصة بالسفر والترحال، بالإضافة إلى لمستها الخاصة في اعتماد أسلوب أزياء عصري، يتناسب مع سفرها الدائم. ولهذا اخترنا لكِ مجموعة من أزياء سفر للمحجبات بأسلوب سارة صبري، تعتمد على الستايل العملي والعصري، لتستلهمي منها أفكار لإطلالتكِ في رحلتكِ القادمة.



القميص القطني المفتوح مع الجينز

القميص القطني المفتوح مع الجينز





واحدة من أبسط الإطلالات التي يمكنكِ اعتمادها بأزياء السفر، هو اختيار القميص القطني المفتوح، مع الجينز الواسع، مناسب جدًا لسفركِ الطويل، كما اعتمدته سارة صبري، مع السنيكرز الأبيض، والحجاب مع الكاب للمسة كاجوال.

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التنورة الجينز مع الجاكيت الجلد

التنورة الجينز مع الجاكيت الجلد





يفضل دائمًا اعتماد تلك القطع البسيطة الشتوية عند السفر، خاصة مع وجود الكثر من الدول متغيرة المناخ، كهذا اللوك بالتنورة الجينز، مع التوب الأسود، والجاكيت الجينز القصير، الذي ارتدته سارة صبري، واختارت معه شنطة الظهر العملية، وهي من القطع التي ننصحكِ باعتمادها أثناء السفر، فهي الأكثر عملية، كما أنها من الصيحات الرائجة هذا الموسم.

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الفساتين الصيفية بألوان مبهجة

الفساتين الصيفية بألوان مبهجة





فكري دائمًا بأن يكون بحقيبة سفركِ، أحد القطع المبهجة والأنيقة، كالفساتين الصيفية، لاحظنا الفاشينيستا سارة صبري تعتمد عليها بشكل كبير، كهذا الفستان باللون الأحمر الفاقع، نسقت معه أقراط الأذن الدائرية، وحجاب قطني باللون البيج.



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البلوزات بألوان النيون لإطلالة لافتة

البلوزات بألوان النيون لإطلالة لافتة





فكري باعتماد الألوان النيون بأوقات السفر، لإطلالة لافتة وجريئة، وتمنحكِ ستايل منعش، كهذا اللوك من سارة صبري، باختيار البوزة النيون الأخضر، مع الجينز الواسع، والسنيكرز الأبيض، ولكن معها اختاري دائما لفة حجاب بألوان هادئة، للمسة بسيطة، وإطلالة غير متكلفة.

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