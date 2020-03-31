فيديو.. 15 نصيحة عند شراء الخزين من الماركت والطريقة الصحيحة لغسل الخضروات

فيديو بثه بنجامين تشابمان الأستاذ وأخصائي سلامة الأغذية في جامعة ولاية نورث كارولينا، حظى بما يزيد عن 21 مليون مشاهدة وإعادة مشاركة عبر الإنترنت.

وقدم الفيديو عددا من النصائح المتعلقة بسلامة الغذاء والتسوق من السوبر ماركت خلال انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والمسبب لمرض كوفيد 19، ويستعرضها التقرير التالي بحسب ما نشرت "روسيا اليوم".

1- تجنب غسل الخضروات والفواكه بالماء والصابون، لأن المعدة ليست مؤهلة للتعامل مع الصابون وهذا يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

2- تغسل الفواكه والخضروات الطازجة بالماء البارد الجاري وهو ما يزيل ما بين 90% إلى 99% من الفيروسات الموجود عليها.

3- استخدام محلول كلور مخفف أو عصير الليمون أو الخل لغسل المنتجات الغذائية أو الخضروات والفواكه أثناء تفشي COVID-19، غير علمي.

4- لا يذهب كبار السن ما هم فوق الـ60 عاما إلى التسوق.

5- يجب تطهير مقابض عربة التسوق بالكلور قبل استخدامها.

6- وضع "الخزين"، في الشرفة أو مكان مفتوح لمدة 3 أيام قبل استخدامها.

7- يستثنى من ذلك المجمدات.

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8- يمكن تطهير الحقائب البلاستيكية قبل إدخالها للمنزل عوضا عن ذلك، حيث يلتصق بها الفيروس لمدة 72 ساعة.

9- ويبقى على الورق المقوى لـ24 ساعة.

10- إذا لم تحتاج إلى الحقائب البلاستيكية تخلص منها على الفور قبل إدخالها البيت.

11- وقال بنجامين إن هذا ليس أمرا ملحا ولكنه إجراء وقائي فلا يوجد دليل على نقل حاويات الطعام للفيروس.

12- يجب غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد "رص الخزين"، في مكانه المناسب داخل البيت.

13- يمكن استخدم الكحول ومطهر اليدين.

14- غسل اليدين يكون لمدة 20 ثانية على الأقل.

15- يجب كذلك تطهير المقابض الستاينلستيل في الطريق من وإلى الماركت.