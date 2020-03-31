الامارات | «الصحة العالمية» ومشاهير يجتمعون افتراضياً في مواجهة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» ومشاهير يجتمعون افتراضياً في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط المخاوف العالمية من تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى وسيلة للتوعية من مخاطر فيروس كورونا، والتصدي للكثير من الممارسات والمعلومات الخاطئة التي انتشرت خلال الفترة الماضية، وتحولت هذه المنصات إلى مساحة لاجتماعات افتراضية للهيئات الصحية العالمية والمشاهير للتوعية.

اتخذت منصة «تيك توك»، منصة مقاطع الفيديو القصير عبر الهاتف المتحرك، إجراءات لتقديم الدعم المجتمعي من خلال توفير الوصول إلى معلومات دقيقة حول هذا الفيروس، بالشراكة مع منظمات صحية موثوقة، ودعم المستخدمين حول العالم بطرق إيجابية ومفيدة عبر إطلاق مبادرات مختلفة ضمن التطبيق.

وتستخدم العديد من الكيانات، بما فيها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف، منصة «تيك توك» لمشاركة محتوى مفيد، وتسليط الضوء حول سبل الوقاية من الإصابة. وفي الوقت نفسه، يلعب العديد من صانعي المحتوى على «تيك توك» دوراً مهماً من خلال مشاركة نصائحهم حول الحفاظ على الصحة والسلامة.

وبدأت منظمة اليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (@unicefmena) 28 مارس الجاري بثاً للحديث عن فيروس «كوفيد19» عبر «تيك توك»، وتقديم نصائح للمستخدمين حول كيفية التصدي للفيروس، والإجراءات التي يجب عليهم اتباعها لحماية أنفسهم وأطفالهم، ومحاربة المفاهيم الخاطئة الشائعة. وحصل البث المباشر على 230 ألف مشاهدة، بينما بلغت المشاهدات المتزامنة 29 ألف مشاهدة.

كما تقدم منظمة الصحة العالمية (@who) عبر حسابها على «تيك توك» معلومات دقيقة، وتؤكد على التدابير العملية التي يمكن للناس من حول العالم اتباعها لحماية أنفسهم. وبالشراكة مع المنظمة، قدمت «تيك توك» ملصقات اختبارات مخصصة باللغتين العربية والإنجليزية.

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وإلى جانب هذه المنظمات، يبدو أن مجتمع «تيك توك» يتكاتف في هذه الأوقات الصعبة، حيث جرى إطلاق الهاشتاق #معاً_ضد-كورونا لتشجيعنا على الوقوف معاً في مواجهة هذا الفيروس، وحظي هذا الهاشتاق بـ302,6 مليون مشاهدة على المنصة، وشاركت فيه شخصيات مشهورة، من بينهم ريا أبي راشد، وعلي الخالدي، وسيف نبيل، وسمية الخشاب، ومايا دياب.

وفي محاولة لتثقيف المجتمع وتقديم نصائح السلامة والوقاية، أطلقت السلسلة الرقمية لإنشاء المحتوى سديم (@officialsadeem) تحديها الخاص. الذي تضمن على جملة من النصائح ذات المصداقية العلمية حول سبل الممارسات اليومية لتفادي الاصابة بالفيروس وخاصة لمن عليهم مغادرة البيت للعمل او للتسوق.

مفاهيم خاطئة

#من_دون_كورونا تصحح بعض الأخطاء الشائعة التي يقوم بها الناس، التي قد تسهم في نشر المرض، مثل العطس من دون تغطية الوجه بالمرفق، ومعانقة الأصدقاء، وعدم غسل اليدين لفترة كافية.

230

ألف مشاهدة لبث منظمة اليونسيف على «توك توك»