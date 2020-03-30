أخفت ملامح وجهه.. مروة حسن تتغزل في مولودها الجديد: عمري بدأ من الأول

"حبيتك من أول تأكيد من الدكتور إني حامل فيك، حبيتك من كل قلبي من غير ما أشوفك"، هكذا تغزلت الفاشونيستا مروة حسن، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في طفلها التي وضعته قبل أيام.

وتابعت خلال منشورها خلال جلسة التصوير التي ظهرت بها برفقة مولودها التي أخفت ملامح وجهه كغيرها من الفنانات والنجمات داخل مصر وخارجها، "نبض قلبي كان بيدق مع نبض قلبك، دمي كان بيجري في عروقك، لكن لما اتولدت وعيني شافت عينيك، عمري بدأ من أول وجديد".

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مروة حسن، هي رائدة أعمال وخبيرة موضة مصرية كما تُعد اليوم واحدة من المؤثرين والمؤثرات على وسائل الإعلام الاجتماعية وبخاصة المصرية.