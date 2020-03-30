منظمة المرأة العربية تطلق حملة حول النساء وكورونا

أطلقت منظمة المرأة العربية، حملة إعلامية إيمانا منها بضرورة المساهمة في محاربة من فيروس كورونا المستجد، الذي بات جائحة عالمية.
وتتضمن الحملة إرشادات وتوعية حول الوقاية من الفيروس، وتعريف ببطولات النساء في خطوط الدفاع الأمامية ضد الوباء، ومعلومات حول تأثير هذه الجائحة المستجدة على النساء والفتيات اقتصاديا واجتماعيا وصحيا.
وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على المبادرات الوطنية وأفضل الممارسات المراعية للمرأة، في إطار خطط الاستجابة للوباء، فضلا عن التعريف بأحدث الإصدارات والتقارير التي تتناول هذه الجائحة من حيث تأثيرها على النساء.
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