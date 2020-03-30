طبيبة تحكي تفاصيل تطوعها للعمل في مستشفى العزل دون معرفة أسرتها

حكت الدكتورة آلاء إسلام طبيبية الآشعة، تفاصيل تطوعها للعمل في مستشفى العزل بالأقصر بدون علم أسرتها.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "Ten"، إنها أخفت عن أهلها عملها في مستشفى العزل، ولأنهم "خافوا" عليها ورفضوا أن تذهب للمستشفى، لافتة إلى أنهم خيروها أن تترك المستشفى بعد تحوليها لمستشفى عزل وأنها رفضت وفضلت البقاء وأنها كانت ستشعر بالذنب لو تركت واجبها.

وأوضحت أنها بقيت 20 يوما في المستشفى وكانت تخاف على أهلها، أن تنتقل لهم الإصابة بكورونا منها حال إصابتها بها، مشيرة إلى: "لن نصل للسيناريو الثالث حال التزام المواطنين بالتعليمات وبقائهم في منازلهم".