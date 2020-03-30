فيديو.. دينا تروي تفاصيل وجودها خارج المنزل: أول يوم أخرج فيه وكنت خايفة

شاركت الراقصة الاستعراضية دينا جمهورها ومتابعيها لحظات وجودها خارج المنزل، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت الحكومة المصرية الجميع إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وذلك مع فرض حظر التجوال بداية من الـ7 مساء وحتى الـ6 من صباح اليوم التالي.

وقالت دينا في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "مسا الخير عليكوا، أنا خلصت شغلي ورجعت البيت الساعة 6".

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وأكملت،: "الحقيقة ده أول يوم أخرج فيه وكنت خايفة أوي، ربنا يسلمكوا كلكوا وأنتوا رايحين أشغالكوا وراجعين منها".

واختتمت، "ربنا يحميكوا كلكوا واللي معندوش حاجة يعملها احسنله يقعد في البيت".

ولاقى الفيديو تفاعلا من قبل جمهور ومتابعي دينا عبر الإعجابات، فهي اعتادت على مشاركتهم بصور ولقطات من حياتها اليومية.