"علشان متخرجيش".. طريقة عمل الجبنة في 5 خطوات بالمنزل

في ظل انتشار فيروس كورونا، والدعوات للبقاء في المنزل، تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعداد الجبنة الكيري في المنزل، لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير الجبنة الكيري، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة".

المقادير الجبنة الكيري

لبن

ملح

زبدة

خل

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طريقة تحضير الجبنة الكيري

1 - وضع اللبن على النار حتى يدفأ.

2 - إضافة الخل على اللبن الدافئ، مع التقليب.

3 - تصفية الخليط حتى فصل القوام الكريمي عن الشرش.

4 - إضافة الخليط الكريمي مع الملح والزبدة في الخلاط.

5 - إضافة الخل إلى الخلاط، التي تعد الخطوة النهائية للحصول على جينة كيري.