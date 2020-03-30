من جروب خاص بهن.. ماذا قالت النساء عن قعدة الرجالة في البيت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ما إن بدأت مصر فرض حظر حركة المواطنين، وتقليل عدد موظفي الدولة، مع منح الإجازات الاستثنائية، والمطالبة بالجلوس في المنزل، وضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بالصور التي ترصد حالة "الرجالة في البيوت" خلال تلك الفترة.

وشارك كثيرون من الرجال صورهم بشكل فكاهي لرصد حالتهم بعد مكوثهم في المنزل، بينما تحدث الكثير من الزوجات للتعبير على جلوس الأزواج في البيت، بمجموعة من الكوميكسات الطريفة، عبر جروب "حد يعرف للسناء" بموقع "فيسبوك"، والتي نرصدها لكم خلال الألبوم المرفق بالأعلى.

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وشاركت إحدى الفتيات، بصورة كوميدية من فيلم إشاعة حب، قائلة: "مش دا جوزك اللي كنتي هتدفعي نص عمرك عشان يقضي يومين على بعض معاكي في البيت مايخرجش، اتفضلي إدفعي عمرك كله بقا".

وتقول أخرى: "كورونا قولنا ماشي.. عاصفة قولنا ماشي.. إنما رجالة تقعد لنا في البيت كله إلا كده"، وتعلق ثالثة: "أنا مش عارفة أحكي إيه ولا إيه بس أنا بستغيث وبنهار".

ومن بين المشاركات: "بيلعب بالياردو بالفون ولما بيخسر بيتخانق معايا"، وتعبر فتاة عن قعدة الرجالة، قائلة: "بيخليني أعمل رز باللبن وفي الآخر يقولي أنا مابحبوش أنتي عارفة"، وكذلك: "أنا بقيت حاسة إني فلبنية، اصحي فطار وغداء ونشر الغسيل والمواعين".