بتعمل دايت ومابتخسش".. إليك 8 أخطاء شائعة حول إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

"عملت ريجيم كثير ومعرفتش أخس".. جملة يكررها الكثيرون الذين يحاولون التخلص من السِمنة المفرطة والوزن والزائد.

وبالرغم من اتباع أنظمة غذائية كثيرة إلا إن هناك بعض المعلومات الخاطئة التي يرتكبها الكثيرون تؤدي إلى فشل جميع محاولات الرجيم.

لذا نذكر لكم، مجموعة من المعلومات المغلوطة، حتى لا تفشل محاولات إنقاص الوزن، وفقا لما ذكر موقع "Health line" و"webteb".

خطأ: وضع زيت الزيتون على الأطعمة أو السلطة، اعتقادا أنه يساعد على إنقاص الوزن.

حقيقة: الإفراط في تناول زيت الزيتون يسبب زيادة نسبة الدهون في الجسم، لأنه يحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية، كما أنه يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي وعسر الهضم.

خطأ: تناول العسل الأبيض يساهم في إنقاص الوزن.

حقيقة: غير صحيح، إذ تحتوي ملعقة من عسل النحل يوميا على 8.5 جرام من الكربوهيدرات، التي توجد في صورة سكر ذات سعرات حرارية كبيرة، وبالتالي يزيد الوزن.

خطأ: استخدام السكر البني بديلا للأبيض يساعد على إنقاص الوزن.

حقيقة: لا يوجد اختلافات بين السكر البني والأبيض؛ لاحتوائهما على نفس مقدار السعرات الحرارية العالية، لذا من الأفضل الالتزام بتناول كميات قليلة من السكريات لإنقاص الوزن.

خطأ: العيش السِن سعراته أقل من العادي ما يساهم في إنقاص الوزن

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حقيقة: رغيف عيش السن يعادل 2\1 رغيف من الخبز البلدي، كما أنه يحتوي على سكر وسمن وسعرات حرارية عالية، وبالتالي تناوله يؤدي إلى نتائج عكسية ويزيد الوزن.

كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من" الردة" التي تطرد الكالسيوم من الجسم، ما قد يؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام.

خطأ: تناول الشاي الأخضر ينقص الوزن

حقيقة: من الأخطاء التي يقع فيها كثير من النساء، لأن تناوله لا يساهم في إزالة دهون الجسم، كما أن الإفراط في تناوله يسبب الإرهاق والصداع، ويزيد من خطر الإصابة بالأنيميا.

خطأ: يعتقد الكثيرون أن اللب السوري ينقص الوزن

حقيقة: تناول اللب السوري بكثرة لا يساعد في إنقاص الوزن، لأن لسعراته الحرارية، لذلك يجب تناول 50 جراما منهم فقط يوميا.

خطأ: التفاح الأخضر قليل في الكربوهيدرات والسعرات الحرارية عن التفاح الأحمر

حقيقة: لا يوجد اختلافا كبيرا؛ فالتفاح الأخضر قليل في الكربوهيدرات عن الأحمر بـ5٪ فقط. لذا من الأفضل تناول فاكهة الجريب فروت لإنقاص الوزن.

خطأ: شرب الكثير من المياه أثناء تناول الوجبات ينقص الوزن

حقيقة: شرب المياه أثناء الوجبات يساعد في الشعور بالامتلاء، لكن بعد انتهاء من تناول الطعام ينتهي هذا الشعور بمجرد الدخول للمرحاض، وبالتالي يشعر الإنسان بالجوع. كما أن شرب المياه أثناء تناول الطعام يساعد في ظهور الكرش.