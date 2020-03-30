بعد إصابتها بفيروس كورونا.. ريم البارودي تساند إيناس عز الدين: أنتِ أقوى

"قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، صاحبة الصوت والقلب والابتسامة الجميلة إيناس عز الدين برج الميزان اللي مهما بيقع بيحاول ويقاوم ويعافر لحد ما بيقوم بيحب الناس ودعواتهم والطاقه الإيجابية"، هكذا علقت الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على إصابة الفنانة إيناس عز الدين بفيروس كورونا المستجد، من خلال نشر عدد من الصور لها.

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وتابعت الفنانة خلال منشورها، متمنية الشفاء لإيناس، "أزمة وهتعدي وانتي أقوى من الوباء اللعين ده فيروس، وهتقومي بألف سلامه وزي ما وعدتيني أنا ورانيا تعمللينا صينية بطاطس، اللهم اشفي وعافي كل مريض يا حنان يا منان ارفع الضر عنه يالطيف الطف بحاله".

وكانت نقلت، مساء أمس، الفنانة إيناس عز الدين إلى مستشفى حميات إمبابة بعد أن أعلنت عن إصابتها بوباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.