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شاركت الفنانة راندا البحيري متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بنشرها صور قديمة من طفولتها.
ونشرت "البحيري" عددا من صورها وعلقت على إحداها: "ما هو بصراحة طبيعي بالبصة دي أطلع ممثلة".
وتفاعل متابعو راندا على صورها: "عسل وكيوت من يومك"، "الحظر خلانا نشوف القمر وهو صغير"، "عسولة خالص"، "منورة يا فنانة نجمة من وأنتي صغيرة".
وكانت الفنانة راندا البحيري، شاركت في مسلسل "الأخ الكبير"، الذي كان مذاع على قناة "CBC" وكان من بطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي.
كانت هذه تفاصيل خبر راندا البحيري تنشر صورا من طفولتها: كنت لازم أطلع ممثلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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