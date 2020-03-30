شريهان عن انتشار فيروس كورونا: كلنا السبب ولا أستثنى أحد

"حرب وجودية مصيرية"، هكذا وصفت الفنانة المصرية شريهان، أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، لتدعم قرارات الحكومة المصرية بضرورة الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس المميت.
وغردت شريهان عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قائلة: "تحية إلى كل شخص أثبت أنه إنسان وتعامل مع هذا الوباء العالمي الكارثي اللاإنساني، تحية إلى كل من يحارب هذا الوباء بحكمة مسؤولية وشرف، فنحن جميعا نعيش حرب وجودية مصيرية في مواجهة كورونا".
وأوضحت شريهان بأن الجميع اشترك في كارثة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19): "وسامحوني كلنا كنا سببا فيه ولا أستثني أحدا".
وتفاعل الكثير من متابعيها: "كلامك صح 100%"، "اللحظات اللي إحنا فيها دي هتضاف للتاريخ"، "كلنا سبب فيه إزاي الصينيين بأسواقهم ومعتقداتهم الغلط هما السبب".
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