بشعر كيرلي، وفستان أسود مكشوف الأكتاف، هكذا ظهرت الفنانة أسماء جلال، خلال صورة لها من أحد أعمالها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وارفقت تعليقا وجهت فيه رسالة لمتابعيها قالت خلاله: "متخافوش انكوا تاخدوا القرار، ياترى لو حسبناها إيه ممكن يحصل في حياتنا".
وتشارك أسماء في الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات"، مع هند عبدالحليم، وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة.
يذكر أن مسلسل "حكايات بنات 3" من بطولة صبا مبارك، ودينا الشربيني، وإنجي المقدم، وندا موسى، وميار الغيطي، ومحمد عباس، وأحمد صلاح حسني.
وكانت تدور أحداث المسلسل حول حياة 4 فتيات، ملقيا الضوء على علاقتهن بعائلاتهن، وحياتهن الخاصة، وأحلامهن وطموحاتهن، وعلاقتهن العاطفية.
كانت هذه تفاصيل خبر أسماء جلال لمتابعيها: متخافوش انكوا تاخدوا القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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