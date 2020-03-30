"شوربة البطاطس" السبب.. مسنة تتغلب على فيروس كورونا: لا أصدق أني بخير

رغم بلوغها الـ90 عامًا ورغم الأحاديث الدائرة حول أن فيروس كورونا يحصد أرواح كبار السن، إلا أن السيدة الأمريكية جنيف وود، تمكنت من هزيمة الفيروس المميت وعادت للحياة مع ابنتها من جديد.

الحكاية بدأت حينما أصيبت السيدة التسعينية مع بداية الشهر الجاري، وذهبت بها ابنتها إلى المستشفى، لتزداد حالتها سوءًا بعدما جاءت نتيجتها بالإيجابية وأنها مصابة بفيروس كورونا، فتم عزلتها في غرفة خاصة بالمستشفى من غرف العزل، وفقدت شهيتها ورفضت تناول الطعام، لكن ابنتها "كامي نيديج" صنعت لها شوربة البطاطس، التي كانت تحضرها الأم بشكل مستمر، بحسب ما ذكره "بيزنس إنسايدر" الأمريكية.

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"شورربة البطاطس السر في شفاء والدتي" هكذا أرجعت الابنة سر تعافي والدتها من الفيروس المميت، التي عملت على تقوية مناعتها، إذ خرجت بالفعل من المستشفى قبل أسبوع.

وكانت السيدة المسنة تجلس في غرفة المستشفى وتشاهد التلفويون وتحتسي القهوة، غير مصدقة بأنها تعافت من الفيرروس المميت: "لا أصدق أنى لا زلت بخير.. أنا سعيدة للغاية".

بينما رأت ابنتها أن تجربة إصابة والدتها أشبه بالاختبار في حبها: "نحن فخوين بيها".