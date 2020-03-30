رجاء الجداوي: "الأزواج بتوع دلوقتي حالتهم كرب.. أقعدوا مع بعض"

قالت الفنانة رجاء الجداوي، إن الفترة الحالية ليست بسيطة على الجميع، ولكنها قد عملت على تجميع أفراد المنازل المصرية بعد سنوات من الابتعاد واستخدام السوشيال ميديا كوسيلة وحيدة للتواصل: "فرصة إننا نقعد مع بعض، ونسمع ولادنا".

وأضافت "الجداوي" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الأبناء دائما ما يشكون من عدم استماع الأهالي لهم، بينما تتطلب تلك الفترة الراهنة إنشاء وعي كبير والعودة مرة أخرى إلى الله: "كلنا نخطئ"، موضحة أنها تبحث عن مسابقات من القرآن الكريم لتقوم بقضاء وقت أطول وأفضل مع أبنائها وأحفادها: "الأزواج بتوع دلوقتي حالتهم كرب، أقعدوا مع بعض".

وأكدت أنه على الأهالي أن يكونوا رمز فعال في منازلهم حتى يكونوا قدوة لأبنائهم وأزواجهم، ووجهت الشكر للدولة المصرية على ما اتخذته من إجراءات للحيلولة دون تفشي الفيروس: "أنا عايزة أبوس أي أيد بتعمل لمصر، سواء الجيش أو الشرطة أو وزيرة الصحة، والرئيس عبدالفتاح السيسي والأجهزة اللي بتعمل على حمايتنا".