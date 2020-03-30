نرشح لك.. قائمة بأفضل المواقع التعليمية مجانا عبر الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لظروف العزل المنزلي التي نمر بها في مصر كما في معظم أنحاء العالم الآن، يبحث معظمنا عن طرق لشغل الوقت الذي نقضيه في المنزل.

وفي سلسلة يومية يقدمها "الخليج 365" تحت عنوان "نرشح لك"، نقدم لكم اليوم قائمة بأفضل المواقع التعليمية مجانا عبر الإنترنت، التي يمكن الاستفادة من خلالها، واستغلال "قعدة البيت"، فضلًا عن أنها تساعد الطلاب في المذاكرة وفهم الكثير من المعلومات المهمة.

- منصة رواق

منصة للتعليم المفتوح تهتم بتقديم مواد دراسية أكاديمية مجانية باللغة العربية في شتى المجالات والتخصصات، يقدمها أكاديميون متميزون من مختلف أرجاء العالم العربي، ومتحمسون لتوسيع دائرة المستفيدين من المعلومات العلمية المفيدة.

من خلالها بسهولة، يستطيع الطالب المدرسي أو الجامعي أو الموظف استكشاف الكثير من المعلومات في جميع التخصصات، وتعلم أشياء جديدة، لذا يمكنك الالتحاق بها ومتابعة المحاضرات التي يقدمها الأساتذة أسبوعيا، والتفاعل مع الزملاء في الوقت الذي يناسبك، وتستطيع أن تحصل على جميع المعلومات مجانا.

- منصة إدراك

تعد إدراك منصة إلكترونية للتعليم المفتوح باللغة العربية، وهي مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، والتي تحرص على بذل جميع الجهود؛ للمساهمة في تقدم العالم العربي في مجال التربية والتعليم، كونها حجر الأساس في ازدهار وتطور الشعوب.

تم تأسيسها بالشراكة مع "EDX" وهي إحدى المنصات التعليمية الإلكترونية الأولى على مستوى العالم، والتابعة لجامعة هارفرد الأمريكية ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

كما أنها تهدف إلى توفير دروس تعليمية عالية الجودة، يقوم على تطوير محتوياتها نخب من خبراء وأكاديمي التعليم الإلكتروني الشغوفين بالتعلم والمدركين لأهمية مبدأ "العلم لمن يريد".

- موقع Udemy

موقع تعليمي موجهة للكبار والطلاب، يقع المقر الرئيسي لها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وقد تم تطويره في مايو 2010 واعتبارا من يناير 2020، تضم المنصة أكثر من 50 مليون طالب و57000 محاضر، يقدمون دورات لمجالات متنوعة، مثل تعلم الفنون، واللغات، والموسيقي والتكنولوجيا بأكثر من 65 لغة.

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يمكن الموقع الطلاب من المناقشة مع المحاضرين والخبراء، باستخدام بعض أدوات التطوير مثل برامج ال برامج Excel أو استخدام الكاميرات، لتسهل على الطلاب فهم المعلومات بطريقة أكثر سهولة.

هذه الدورات تُقدم مجانية، كما أنه يمنح الطلاب شهادة على حضور أي كورس.

- موقع udacity

يهتم بالبرامج المتعلقة بمجالات الحاسب الآلي، والبرمجة والهواتف الذكية، والتسوق الرقمي، كما أنه يقدم دورات متنوعة ويمنح الطالب شهادة عند اجتياز الدورة.

- أكاديمية Khan

أكاديمية خان هي منظمة غير ربحية، تم تأسيسها عام 2006 على يد سلمان خان، تهدف لنشر العلم الأكاديمي للجميع مستخدمة أساليب تعليمية عالية الجودة عبر الإنترنت.

كما أنها توفر الفيديوهات باللغة الإنجليزية وتقوم على ترجمتها باللغة العربية وبجميع لغات العالم، وتوفر 3600 محاضرة صغيرة لتدريس الرياضيات، والتاريخ، والفيزياء والكيمياء، علم الأحياء والفلك.

- مهارات من جوجل

تعتبر منصة مجانية باللغة العربية من جوجل، تساعد على تنمية المسار الوظيفي أو النشاط التجاري.

كما أنها تعمل على مساعدة الأشخاص في فهم اللغات في مختلف أنحاء العالم، تعلم مهارات تكنولوجية جديدة.

- موقع MIT's Open courseware

الموقع هو مبادرة من جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا، يهدف إلى نشر محاضرات مكتوبة pdf في شتي المجالات من دورات الجامعة العالمية مجانا.