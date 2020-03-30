في زمن الحجر المنزلي.. مواليد هذه الأبراج يحبون "الأنتخة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

يجلس غالبية المواطنين في العالم هذه الأيام في المنزل، بسبب الحجر الصحي أو حظر الحركة بعد تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في العالم.

واشتكى الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي من طول البقاء في المنزل والملل، في حين رأى العديد أن لا مشكلة لديهم من الجلوس في المنزل لفترات طويلة لأن هذه هي طبيعتهم. لذا نوضح لكم الأبراج الأكثر كسلًا، بحسب ما أوضح موقع "horoscopesignz".

برج الحمل

بطبيعته برج كسول، فهم يحتاجون دائمًا إلى تشجيع لإنهاء عملهم وتحفيز أدائهم، وإن لم يجدوا هذا التحفيز، سيسترخون بدون أي قلق.

وبرغم أن لديه الرغبة في القيام بأعماله بشكل جيد، لكنهم لا يحبون الاستيقاظ مبكرًا، والالتزام بجدول زمني محدد.

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برج الأسد

أصحاب هذا البرج لديهم موهبة عالية وحس إبداعي كبير، لكنهم أيضًا كسالى بشدة، ويفضلون توزيع المهام على الآخرين في العمل ويقتصرون على دور التفكير والتوجيه فقط.

ويتمتع أصحاب برج الأسد بسحر عال وجاذبية كبيرة، ما يجعلهم في دائرة الضوء والاهتمام دائمًا.

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برج الدلو

إذا عثر أصحاب برج الدلو على الفانوس السحري، سيطلبون من الجني تحقيق الراحة والاسترخاء دون فعل أي شيء يتطلب مجهود كبير.

فهم يحبون الاسترخاء والاستمتاع باللحظة بدون الضغط، بالرغم من أنهم يتمتعون بذكاء شديد وقدرة على تحقيق الأهداف.

برج الحوت

يحتاج برج الحوت إلى البحث عن الإلهام الذي يضعه في مزاج مناسب للقيام بعمله، فهم يستغرقون وقتًا طويلًا للتفكير والنظر إلى أدق التفاصيل قبل اتخاذ أي قرار.

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برج العقرب

يعتمد كسل برج العقرب على حالته العاطفية، فإذا كان في حالة مناسبة سوف ينجز أعماله في وقت قياسي، والعكس صحيح.

ففي أوقات الاضطراب العاطفي لا يستطيع أن ينجز أعماله سريعًا، ويصبح كسول بشكل كبير.

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