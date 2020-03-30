هتافات وتصفيق وشيكولاتة.. بكاء مسعفة بعد مفاجأة جيرانها بسبب كورونا

كعادتها اليومية، غادرت منزلها باكرا متوجهة إلى المستشفى لممارسة عملها كمسعفة، في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، لتفاجئ بتصفيق جيرانها لها بشارعها في بلدة هامبشاير بانجلترا.

مفاجأة المسعفة تايلا بورتر، لم تنته عند خروج الجيران للتصفيق من المشارف وفقط، بل اتمدت إلى هتافات محبة، وتقديم شوكولاتة، وكعكة صنعتها لها جارتها، تقديرا لدورها في تلك المرحلة بالمملكة المتحدة، وفقا لما نشره أحد أفراد أسرد المسعفة، الذي يدعى، "علي بوتر" عبر حسابه الشخصى على فيس بوك.

الشابة العشرينية، لم تتمالك دموعها، التي انهمرت فرحا من محبة جيرانها لها، وسط توثيق "علي" لتلك اللحظة من خلال بعض الصورة، التي علق عليها قائلا: "أنا أحب المكان الذي نعيش فيه، كل شخص في شارعنا أشار إلى تايلا قبل مناوبتها، مقدمين الشوكولاتة والكعكة المنزلية الصنع".

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وأضاف "علي": "تلك الحلوى لافتة جميلة للغاية، وسط استماع كل من في الطريق للتصفيق الشديد للمسعفة".

وأعلنت بيانات وزارة الصحة البريطانية، عن تسجيل المملكة المتحدة لـ19522 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، من بينهم الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج، أمير ويلز وولي عهد المملكة المتحدة، وابن الملكة إليزابيث الثانية.