صور.. فرح في زمن كورونا: الزفة قبل الحظر والمعازيم بالكمامة وممنوع الأحضان

تحرص كل عروس أن تستكمل مراسم زفافها في الوقت المحدد مهما كانت العواقب، فهذا اليوم تجهز له طوال أيام وأسابيع، وتحدده قبلها بشهور طويلة، ولكن ما لم يكن في الحسبان هو ظهور فيروس مميت يصيب البشر.

منذ بداية مارس الجاري، تتخذ الحكومة المصرية إجراءات حازمة لمنع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لذا ألغت كافة التجمعات وأغلقت الكافيهات، ودور السينما والمولات وكافة الأماكن التي يتجمع فيها أعداد كبيرة من الناس.

بين تلك الإجراءات إغلاق قاعات الأفراح والمناسبات سواء في المساجد أو الفنادق والنوادي المختلفة، لذا كان على العروس "نسمة" وزوجها "حازم" ابتكار طريقة أخرى للاحتفال بزفافهما.

لمدة نصف ساعة فقط، وقبل ساعات حظر حركة المواطنين التي تبدأ في الـ7 مساء، احتفل الثنائي في الشارع بحسب مصور الاحتفال عبدالمنعم محمد: "الالتزام كان شيمة أهل العروسين، احتفال بسيط جدا حضره المقربين جدا، حوالي 35 شخصا، وكان ممنوع البوس والأحضان".

تسكن العروس في مدينة المستقبل، وهناك توجد شقتها الجديدة: "عملوا كتب كتاب بس في الشارع أمام البيت"، وكافة المعازيم اتبعوا إجراءات التعقيم اللازمة، من رش كحول ودعك اليدين بالمطهرات كل فترة، كما كان الكحول مستخدما قبل وبعد كتب الكتاب".

كما فصل أهل العروسين، كبار السن: "كان ليهم مكان مخصص بعيد عن الكل، وكمان الناس كلها كانت بتراعي المسافات جدا ومفيش زحمة، كل الكحاية 35 مدعوا بالكتير، واتعملهم ميني سيشن يعني مش جلسة تصوير كاملة، والناس كانت في عربياتها بتنزل وقت الصور بس".

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الظروف الراهنة التي يمر بها العالم لم تمنع العروسين من التقاط صور لا تنسى العمر كله: "بالكمامات والجوانتي والكحول"، مع مراعاة المسافات وفي الشارع.

ورغم ذلك كانت الفرحة ظاهرة وجلية على العروس بحسب المصور، كما أنها لم تخرق أي قواعد سلامة فرضتها الحكومة.