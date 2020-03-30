أسهل طريقة لاعتماد بنطلون الجينز بأناقة من فيكتوريا بيكهام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 مارس 2020 05:49 مساءً - تعتبر فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham واحدة من أكثر النساء أناقة في العالم، كما أنها أيقونة من أيقونات الموضة في عصرنا الحالي، وما جعلها تتميز في هذا المجال هو اطلالاتها التي تتسم بالأسلوب الأنيق البسيط وغير المتكلف، فمن يتابع أسلوبها في الموضة يلاحظ على الفور أنها من النساء اللواتي يتبعن المثل القائل (الأناقة تكمن في البساطة)، ولهذا فإن اطلالاتها دائماً ما تكون ناعمة لكن فيها دائماً لمسات عصرية تضيفها عن طريق الإكسسوارات أو غيرها، واليوم سنقدم لك أسهل الطرق لاعتماد بنطلون الجينز بأسلوب بسيط على طريقة فيكتوريا بيكهام وإليك بعض الأمثلة.



الجينز الواسع بأسلوب فيكتوريا بيكهام:

اطلالة جمعت بين الأناقة والعصرية في الجينز نسقتها فيكتوريا بيكهام



الجينز الواسع هو من أكثر القطع التي من الممكن أن توفر لنا الراحة وتنسيقه بأسلوب أنيق يتطلب ذوقًا رفيعًا ومهارة خاصة في اتباع النمط البسيط مثلما فعلت فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham هنا؛ حيث اختارته باللون الأزرق الكلاسيكي، ونسقت معه توب قطنية ياقة عالية باللون الأسود، وأكملت اللوك بأكسسوارات من الجلد الأسود أيضاً عبارة عن حذاء كاحل وحقيبة كلاتش وبدت غاية في الأناقة.

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البليزر مع الجينز على طريقة فيكتوريا بيكهام:

لوك ربيعي أنيق في الجينز والبليزر نسقته فيكتوريا بيكهام



تنسيق البليزر مع الجينز من أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم وهنا شاهدنا فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham وقد اعتمدت لوكْ مميزًا مستوحى من الثمانينات اختارت فيه بنطلون جينز بقصة أرجل واسعة نسقت معه تيشرت قطنية وأكملت اللوك ببليزر أوف سايز باللون الأزرق وحذاء كعب عال باللون البنفسجي ونظارات شمسية سوداء.

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فيكتوريا بيكهام في تنسيق في جينز البوي فرند:

لوك مريح في الجينز الواسع والتيشرت البيضاء اعتمدته فيكتوريا بيكهام



جينز البوي فرند Boyfriend jeans والمقصود به الجينز ذو قصة الأرجل الواسعة من صيحات الموضة الرائجة، ويوحي بالكثر من العصرية وفيكتوريا بيكهام Victoria Beckham من أكبر المعجبات بهذا التصميم، وقد اعتمدته هنا بأسلوب شبابي بسيط نسقته مع تيشرت قطنية باللون الأبيض وحذاء كعب عال أحمر وزينت اللوك بعقد تشوكر ذهبي ونظارات شمسية بقصة الطيار aviator.

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اعتمدي الجينز مع القميص على طريقة فيكتوريا بيكهام:

اطلالة في الجينز والقميص الأحمر على طريقة فيكتوريا بيكهام





اطلالة ربيعية أنيقة وأنثوية نسقتها فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham وقد اختارت فيها الجينز الأزرق بقصته الكلاسيكية ذات الخصر العالي، ونسقت معه قميصًا باللون الأحمر الحيوي، وأكملت اللوك بحذاء باليرينا من دون كعب مزين بشريطة من الأمام ونظارات شمسية باللون الأسود.



أسهل طريقة لاعتماد بنطلون الجينز بأناقة من فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham شاهدي الصور واستوحي أجمل الأفكار لتتألقي بأسلوب عملي ومميز.

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