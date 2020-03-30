نجمات أُصبن بالكورونا.. شاهدي أناقتهن قبل الفيروس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 مارس 2020 05:49 مساءً - منذ أن بدأ فيروس كورونا بالانتشار في أرجاء العالم، بدأنا نسمع عن إصابات عديدة بين مختلف الناس، ومن ضمنهم نجوم هوليوود حيث أن الفيروس لم يستثن أحداً، ولم يميز بين مشهور أو نجم أو إنسان عادي. ومن بين ضحاياه عدد من النجمات الشهيرات، اللواتي لطالما ميّزناهن بأناقتهن اللافتة وحضورهن المميز على السجادة الحمراء، وفي مختلف المناسبات. واليوم سنسلط الضوء على هؤلاء النجمات وعلى أناقتهن قبل إصابتهن بفيروس كورونا.



نجمة جيمس بوند أولغا كورلنكو في إطلالة أنيقة بالأسود:

أولغا كوريلنكو في فستان ملون من ارماني





أعلنت منذ مدة قصيرة نجمة جيمس بوند الجميلة أولغا كورلنكو Olga Kurylenko عن إصابتها بفيروس الكورونا، هي التي عودتنا على حضورها المميز في مناسبات عالمية مختلفة، في إطلالات رائعة تختارها من كبرى دور الأزياء العالمية، مثل هذه الإطلالة هنا التي اختارت فيها فستانا من الترتر البراق باللونين البنفسجي والأحمر، من مجموعة ارماني بريفيه Armani Prive لموسم ربيع 2019 والتي نسقت معها صندلا فضيا بكعب عال وأقراطا ناعمة مرصعة بأحجار حمراء، وبدت غاية في الأناقة والجمال.

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ريتا ويلسون أنيقة في فستان باللون الأحمر:

ريتا ويلسون أنيقة في فستان من المخمل العنابي



لمن لا يعرف الممثلة ريتا ويلسون Rita Wilson هي زوجة النجم الشهير توم هانكس Tom Hanks واللذان أعلنا منذ مدة 15 يوما عن إصابتهما بفيروس كورونا خلال تصوير هانكس لأحد أفلامه في استراليا، ولطالما تميزت ريتا بإطلالاتها المميزة التي تختارها على السجادة الحمراء، والتي نشاهدها بها وحدها أو برفقة زوجها. وهنا كانت قد تألقت في فستان من المخمل باللون الأرجواني الداكن بقصة أنيقة ناسبتها وناسبت سنها. وقد نسقت معه حقيبة كلاتش معرقة وصندلا ذهبيا بكعب عال.

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مدونة الموضة ومصممة الأزياء الشهيرة آرييل شارناس:

فستان فوشيا قصير تألقت به أرييل شارناس





مدونة الموضة الأمريكية الشهيرة آرييل شارناس Arielle Charnas أُصيبت بالفيروس أيضاً، وهذا ما دفعها إلى عزل نفسها لمدة 15 يوما في المنزل، وقد تخلت في هذه الفترة عن إطلالاتها الأنيقة التي عودتنا عليها، مثل اللوك العصري الذي نسقته هنا واختارت فيه فستانا قصيرا معرقا باللون الفوشيا، نسقت معه صندل كعب عال وحقيبة يد باللون الأبيض.

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رايتشل ماثيوس في فستان مميز باللون الفوشيا:

رايتشل ماثيوس في فستان سهرة باللون الفوشيا





الممثلة الشابة وبطلة فيلم فروزن الشهير رايتشل ماثيوس Rachel Matthews أيضاً من النجمات اللواتي تم تشخيص إصابتهن بفيروس الكورونا، وقبل ملازمتها المنزل كنا قد رصدنا لها عددا من الإطلالات المميزة، منها هذا اللوك الأنثوي الناعم الذي اختارت فيه فستان سهرة من الموسلين باللون الفوشيا الهادئ، ياقته مزينة بالورود وقصته منسدلة وناعمة.



فيروس كورونا لا يميز بين إنسان وآخر، وينتقل بسرعة كبيرة بين البشر، بمن فيهم نجوم هوليوود. شاهدي أناقة بعض أشهر النجمات العالميات، اللواتي تم تشخيص إصابتهن بفيروس الكورونا.

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