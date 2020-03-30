عبايات صيفية باللون الروز لإطلالة ناعمة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 مارس 2020 05:49 مساءً - لطالما كان للون الروز طابع وسحر خاص بالنسبة للصبايا، فهو لون يعبر عن الأنوثة بدرجة كبيرة، والقطع بالدرجات المختلفة من الروز، تمنحنا دائمًا إطلالة مخملية جذابة.

واليوم سوف نلقي نظرة على موديلات عبايات صيفية باللون الروز، من وحي الفاشينيستا وكذلك أشهر الماركات، لإطلالة مخملية هذا الموسم، وإليكِ التفاصيل.





العبايه الروز من طبقتين مع رسومات الورود

العبايه الروز من طبقتين مع رسومات الورود





الموديل من qabeela من الستايلات العصرية التي يمكنكِ اختيارها هذا الصيف، مع الطبقة الشفافة للعبايه، والبطانة الستان الناعمة، لإطلاةل غاية في الأنوثة، خاصة مع وجود رسومات الورود المستوحاة من أجواء زمن الفن الجميل.

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العبايه الفراشة باللون الروز

العبايه الفراشة باللون الروز



أما هذا التصميم من bibouzi، فهو مناسب للصبية التي تبحث عن إطلالة مخملية، وبالوقت نفسه تعتمد على الستايل المريح، لهذا كان اختيار العبايه الفراشة هو الأفضل، مع الاكمام الواسعة، والتصميم المنسدل، وبعض التطريزات البسيطة على العبايه من الأمام، من الممكن أن تنسقي معها بكل بساطة حجابكِ باللون الابيض، والكعب العالي لاسيما الشفاف للمسة جريئة.

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العبايه الروز مع الأزرار الأمامية من فاطمة حسام

العبايه الروز مع الأزرار الأمامية من فاطمة حسام





لفتنا هذا الموديل للعبايه بتصميم الـ Double Breast، من فاطمة حسام، مع الأزرار الأمامية، واللون الروز الهاديء، وأعجبنا أيضًا التنسيق البسيط مع درجة الروز باختيار الصندل المفتوحة، والشنطة الشفافة الميني من لويس فيتتون.

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العبايه الروز المفتوحة من خولة المراغي

العبايه الروز المفتوحة من خولة المراغي





كذلك اختارت الفاشينيستا الخليجية خولة المراغي هذا التصميم مع الأكمام اللامعة للعبايه الروز، مناسب لذوقها الأنثوي، نسقت معها كعب عالي أسود مدبب، وحجاب شيفون باللون الروز، ولكن بدرجة داكنة، وهي فكرة لاختيار الإكسسوارات بدرجات مختلفة من اللون الروز، مع العبايه المخملية.

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