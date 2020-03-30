جلابيات لاطلالات رمضانية من وحي الفاشينيستا العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 مارس 2020 05:49 مساءً - مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تبحث كل من تتابع آخر صيحات الموضة عن أجدد القفاطين والجلابيات. وبما أن رمضان في فصل الربيع، اختاري القطع المريحة التي تناسب الطقس الحار، وحافظي على أناقتك في ذات الوقت.

بدورها، سهّلت المؤثرات والفاشينيستا العربيات مهمة البحث عن آخر صيحات الجلابيات والقفاطين من خلال اختيارهن للوكات مميزة وساحرة تجعلنا قادرين على الإستلهام منهن إطلالات ستجعلك أيقونة الموضة المقبلة لهذا الموسم



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تصاميم من حضارات عريقة



نبيلة كريّم







تجمع الجلابية بين الموضة والجاذبية، بتصاميم ساحرة مستوحاة من حضارات تاريخية تأسر القلب وتخطف الأنظار، وصيحات تناسب مختلف الأذواق، وقطع خفيفة ستتيح لبشرتك التنفس أثناء الأيام الصيفية الحارة. تضم التصاميم التي طرحت في الأسواق الكثير من الإطلالات الناعمة منها التي زينت بأكسسوارات وتفاصيل باذخة لمحبات اللوكات غير التقليدية وبألوان متميزة ومتألّقة كالباستيل الأخضر والذهبي، والأبيض الهادىء برسوم وردية ناعمة، والبرتقالي البارد والبيج الناعم. والجدير ذكره أن مثل هذه التصاميم عادة ما تكون مستوحاة من حضارات عريقة كالحضارة اليونانية والكورتي الهندي والعباية الشرقية لتمنحك إحساساً متألّقاً وفخامةً لا حدود لها!







استوحي من الفاشينيستا لوكات رمضان





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ديما الاسدي



اختيار القفطان المناسب لك ولستايلك ليس بالأمر السهل لأنك ستحصلين على قطعة متميّزة تعكس جمالك وأنوثتك بأسلوبٍ غير تقليدي أبداً. في جولةٍ سريعة على حساب المؤثّرات والفاشنيستاز، وجدنا ما يمكن أن يلهم إطلالتك في الربيع وحتى في رمضان الذي بات على الأبواب حتى ترتدي أنت أيضاً القفطان وتكوني دوماً الأجمل بين صديقاتك. اختاري أكسسواراتك بسيطة وناعمة لتتركي للجلابية أن تكون أساس إطلالاتك وسبب سحرك.

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