مكياج يومي وصحي في زمن الكورونا.. اتبعيها ولا تهددي جمالك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 مارس 2020 05:49 مساءً - يقدم خبير التجميل اللبناني محمد حرب Mhammad Harb 5 نصائح للحصول على مكياج يومي ناعم وصحي، وللاستفادة من الوقت الذي تمضيه في الحجر المنزلي.

فـ الحجر المنزلي لا يعني أن تهملي بشرتك وعدم الاعتناء بجمالك! فاتبعي النصائح التالية التي يقدمها لك حرب لتطبيق أنماط مكياج جديدة والاستفادة من وقتك.

مكياج بسيط وعناية يومية بالبشرة بسهولة بالمنزل في زمن الكورونا

محمد حرب



البشرة النظيفة تساعدك بالحصول على مكياج ناعم وصحي، لذلك محمد حرب ينصحك الخليج 365 أن تقومي باستخدام غسول البشرة اليومي مرتين عند الصباح و المساء لتنظيف البشرة من رواسب الغبار اليومي او المكياج، ولتنشيط مسامات الوجه الذي يسمح لكريم الوجه بالتفاعل اكثر مع بشرتك.





مكياج خفيف

ريتا حرب



ترطيب البشرة يعتبر من الخطوات الأساسية لمظهر صحي، فعليك أن ترطبّي بشرتك بالكريم النهاري والليلي. الأمر الذي يجعل من بشرتك أكثر نضارة، دون الاظطرار لاستعمال الكثير من كريم الاساس.



محمد حرب ينصح السيدة في تجنب استخدام كريم الأساس أو الـ فوندايشن بكثرة، لكي تسمحي لبشرتك أن تتنفس.

من الأفضل أن تستبدلي كريم الأساس بـ الـ BB or CC Cream الذي يتميز بصفات مفيدة للبشرة كـ الترطيب، وله تغطية خفيفة ايضا.

وإذا لم يكن لديكBB Cream فبإمكانك استخدام كمية قليلة من كريم الأساس وامزجيها مع كمية مماثلة من كريم المرطب لتحصلي على ملمس أنعم و تغطية أقل.





اخفي البقع الداكنة

شيراز



الحجر المنزلي لا يعني أن تبرزي العيوب بشكل يومي، فاحرصي على وضع خافي العيوب او الكونسيلر concealer بكمية قليلة تحت العينين ويمكن ان تستخدمي القليل ان كان هناك شوائب على البشرة مثل الحبوب او البقع الداكنة وغيرها.



لا لتجاعيد محيط العيون : واذا كنت تعانين من تجاعيد تحت منطقة العينين، ينصحك خبير التجميل محمد حرب باستخدام كريم العيون قبل استخدام خافي العيوب اوالكونسيلر.

لست بحاجة للكونتورينغ عند اعتمادك المكياج اليومي، فلك الخليج 365 يقول محمد حرب: "تجنبي الكونتورينغ واستبدليه بأحمر الخدود الـ Blush للحصول على مظهر صحي ومشرق".

ويضيف حرب: "ضعي القليل من احمر الخدود على العينين لتساهمي بإبرازهما أكثر".

لتنهي هذه الاطلالة الخليج 365، لا تنسي ان تضعي مرطب الشفاه الملون لاضافة لون للشفاه و ترطيبها في آن واحد، وبهذه الطريقة تكوني قد حصلت على مكياج يومي ناعم، ومن قال أن الحجر المنزلي يهدد جمالك؟!