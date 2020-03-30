كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 مارس 2020 05:49 مساءً - أيلاينر هو أحد أهم منتجات المكياج الأولى التي نشتريها على الإطلاق، ولا يزال بعد كل هذه السنوات، أحد أصعب المنتجات التي يمكن تطبيقها؛ لأنّه على عكس المنتجات البديهية مثل أحمر الخدود أو كريم الأساس، صعب التطبيق. كلنا نعلم أنّنا قد نتأخرعن العمل أو عن أي مناسبة بسبب وضع ايلاينر. قد لا يبدو رسم الأيلينر مثل علم الذرة، ولكن من الصعب جدًا فعلاً تطبيقه. كأن ترسمي خطاً رفيعاً دون أن ترمشي. هذا يتطلّب جدارة فنية كالقدرة على التخلص من اللطخات، خاصة إذا كنتِ ضعيفة في التنسيق بين اليد والعين. ومع ذلك، هناك بعض الحيل التي تغيّر قواعد اللعبة في مجتمع الجمال، والتي ستساعدك على وضع أيلاينر مثل المحترفين، ومن السهل إتقانها. إليكِ بعض الخطوات السهلة والحيل لإتقان وضع أيلاينر العين في كل مرة.



أسهل طريقة لرسم أيلاينر- الخطوة الأولى:

ايلاينر أسود



ابدأي بقاعدة نظيفة: احرصي على ألا يبقى أي من مكياج الليلة الماضية عالقًا حول منطقة العين، عن طريق التنظيف التام باستخدام مزيل المكياج.

تابعي المزيد: أفضل أنواع الرموش لعام 2020 عن تجربة

أسهل طريقة لرسم ايلاينر- الخطوة الثانية:

جهّزي جفنك: بمجرد الحصول على بشرة نظيفة، ضعي برايمر أو كونسيلر باستخدام إصبعك لتغطية أي عروق أو علامات داكنة. سيساعد ذلك أيضًا أيلانرعلى البقاء لفترة أطول.

ايلاينر مجنح

أسهل طريقة لرسم ايلاينر- الخطوة الثالثة:

ابدئي برسم نقطة في منتصف خط الرموش: ربط النقاط هي طريقتك المضمونة. ارسمي نقطة في منتصف خط الرموش بالقرب من العين قدر الإمكان. يجب أن يكون حجم النقطة مساوياً لسمك الخط المطلوب.

أسهل طريقة لرسم ايلاينر- الخطوة الرابعة

أيلاينر مع ظلال عيون فاقع ترند



ارسمي النقاط في الزاوية الداخلية وذيل العين. يجب وضع النقطة الأعمق حيث تريدين أن يبدأ الخط الخاص بك، وأبعدها حيث تريدين أن ينتهي. استخدمي زاوية خط الرموش السفلي كدليل لوضع مكان النقرة.

Advertisements

أسهل طريقة لرسم ايلاينر- الخطوة الخامسة

اربطي بين النقاط مع إبقاء مرفقك مستقرًا على سطح ثابت (لتجنب اهتزاز الأيدي)، قومي بربط النقاط برفق معًا. لإنشاء خط أملس، استخدمي إصبعك لجعل الجلد حول العين مشدودًا. الشيء الأول الذي يجب تجنبه هو سحب العين لأعلى أو لأسفل. فهذا يخلق ذيلًا مرتفعًا أو ذيلًا متدليًا. انظري للأسفل حتى يصبح جفنك مغلقاً قليلاً، حيث لا يزال بإمكانك رؤيته في المرآة.

أسهل طريقة لرسم ايلاينر- الخطوة السادسة

أيلاينر ملون



نظفي الفوضى: بعد ملء أي بقع، كرّري العملية على العين الأخرى. امسحي الفوضى التي خلفتيها برفق للحصول على أيلاينرنظيف ونقي.