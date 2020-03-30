ماسك القهوة والعسل للوجه.. للعناية بالبشرة في الحجر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 مارس 2020 05:49 مساءً - تكثر فوائد ماسك القهوة والعسل للوجه، فهو واحد من أهم الخلطات الطبيعية التي من شأنها العناية بالبشرة والمحافظة على شبابها.

إليكِ في ما يلي ثلاث خلطات طبيعية لـ ماسك القهوة والعسل لوجه يشعّ نضارة، خلال فترة الحجر المنزلي.

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خلطات طبيعية من القهوة والعسل



القهوة والعسل وزيت اللوز

ماسك القهوة والعسل للوجه





المكونات:

ملعقة من العسل

ملعقة من زيت اللوز

ملعقتان من مسحوق القهوة



الطريقة:

اخلطي المكونات جيدًا للحصول على قوام متجانس.

افردي الخليط على وجهك.

دلّكي برفق من أسفل لأعلى.

بعد جفاف الماسك اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

كرري ذلك مرتين أسبوعيًا لتنظيف وجهك باستمرار.



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القهوة والعسل والألوفيرا

ماسك القهوة والعسل للوجه



المكونات:

ملعقة من القهوة

ملعقة من العسل

ملعقة من الألوفيرا



الطريقة:

في وعاء صغير اخلطي المكونات.

بلّلي وجهك بالماء وافردي الخليط عليه.

بعد مرور 15 دقيقة اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

كرّري الماسك 3 مرات أسبوعيًا لترطيب بشرتك باستمرار.

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القهوة والعسل وماء الورد

ماسك القهوة والعسل للوجه

المكونات:

ملعقة من القهوة.

ملعقتان من العسل.

ملعقتان من ماء الورد.



الطريقة:

اخلطي المكونات.

ادهني وجهك بزيت الزيتون وافردي الخليط على وجهك بالكامل.

قبل أن يجف تمامًا دلّكي وجهك بشكل دائرىي.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

كرّري ذلك مرتين أسبوعيًا لترطيب وجهك طوال الأسبوع.



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فوائد ماسك العسل والقهوة



علاج حب الشباب، من خلال قتل البكتيريا المسببة له فالعسل يحتوي على العديد من المضادات البكتيرية والالتهابات.

يعمل العسل على ترطيب البشرة بشكل كامل.

التقليل من التجاعيد، وتأخير ظهور علامات تقدم السن، لأنّ العسل يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد في ذلك.

تساعد القهوة على تهدئة الجلد والتخفيف من احمرار البشرة والتهابها.

تساعد القهوة على علاج هالات العين، وتقليل الانتفاخ تحت العينين.

تساعد القهوة على شد الجلد المترهل.

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