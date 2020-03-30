طقوس جمالية في الحجر المنزلي من النجمة ماليكا أرورا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 مارس 2020 05:49 مساءً - تعد ماليكا أرورا Malaika Aroraإحدى أبرز نجمات بوليوود، فالنجمة البالغة 45 عاماً تبدو أصغر من سنها بسنوات، حيث تتحدى العمر بطقوس جمالية تمارسها باستمرار. وقد أحبت أن تشاركك هذه الطقوس من الحجر المنزلي المفروض عليها بسبب فيروس كورونا، وقد تتفاجأين بأنها تعتني ببشرتها بمكون طبيعي واحد.



جل الألوفيرا

ماليكا أرورا



تعتني النجمة البوليوودية ببشرتها خلال الحجر المنزلي بواسطة جل الألوفيرا الطبيعي، المشهور بفوائده الجمالية الكثيرة وتحديداً لبشرة الوجه، فهي تستخدمه بشكل يومي لمعالجة العديد من مشاكل البشرة والحصول على وجه ناعم ومشرق وخال من الشوائب. علماً أن النجمة تواظب أيضاً على شرب عصير الليمون الساخن المعزّز للمناعة والغني بالفيتامين سي المفيد للجهاز المناعي والبشرة في آن.

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معالجة حب الشباب

ماليكا أرورا



يتميز جل الألوفيرا بخصائصه المضادة للالتهابات، مما يجعله علاجاً فعالاً للبثور وحب الشباب، كما يساهم في تهدئة البشرة التي تعاني من الاحمرار، لذلك هو ملائم جداً لذوات البشرة الحساسة والدهنية. وتقوم النجمة ماليكا أرورا يومياً، بتدليك بشرتها بجل الألوفيرا الطبيعي.



ترطيب البشرة

ماليكا أرورا



يعد جل الألوفيراً مكوناً مثالياً لترطيب البشرة، فالنجمة البوليوودية ماليكا أرورا تعتبره مرطباً رائعاً يضاهي أفضل كريمات الترطيب باهظة الثمن، فهو يحفظ الرطوبة داخل الجلد، ويتغلغل في عمق البشرة ليمدها بالترطيب اللازم.

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التخلص من الندبات والجروح

ماليكا أرورا



تستخدم النجمة ماليكا أرورا جل الألوفيرا خلال الحجر الصحي، بهدف التخلص من الندبات والجروح التي تصاب بها البشرة، لا سيما أنه آمن على البشرة، وليست له أي أثار جانبية. كما يساهم في التخلص من الندبات التي يتركها حب الشباب على البشرة.



تفتيح البشرة

ماليكا أرورا



سواء كنت تعانين من البقع الداكنة أو الندوب، فإن الألوين الموجود في جل الألوفيرا سيساعدك في تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات والاسوداد. طبقيه مرتين الى ثلاث مرات في اليوم للحصول على نتائج أفضل، وهذا ما تقوم به النجمة ماليكا أرورا خلال الحجر المنزلي. من جهة أخرى، يعمل جل الألوفيرا على تهدئة البشرة بعد إزالة الشعر الزائد.

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