طالبت الفنانة ندى بسيوني، وزارة الصحة بعدم إغلاق العيادات البيطرية.
وغردت "بسيوني" عبر حسابها على تويتر: "نطالب وزارة الصحه بعدم إغلاق العيادات البيطرية، فهي ليست رفاهية، أي روح تتألم لها الحق في العلاج، وأعتقد ده مالوش دعوه بالناس، يعني مش هيأثر على علاجكم أو هياخد من رزقكم، بعد القسوة التي ظهرت من بني البشر الناقلين للعدوى على مخلوقات الله، الأبرياء من الوباء، ما تتعلموا الرحمة بقه".
وتحرص ندى بسيوني، دائمًا على التفاعل مع متابعيها بنشر الصور عبر إنستجرام، وتتفاعل كثيرا في الرياضة وتحديدًا بعد مباريات فريق الأهلي.
وكان آخر أعمال ندى بسيوني، الفنية، مسرحية "حمام الست" وشاركها البطولة محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالإسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، من تأليف وإخراج جمال ياقوت.
كانت هذه تفاصيل خبر ندى بسيوني تطالب "الصحة" بعدم إغلاق العيادات البيطرية: "أرواح تتألم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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