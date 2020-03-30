"متقلعوش الشتوي كله".. نصائح هاني الناظر مع ارتفاع درجات الحرارة

طقس متقلب مع ارتفاع درجات الحرارة وشعور بالهواء الساخن، أمور تنذر بقدوم فصل الصيف، الأمر الذي قد يدفع البعض للتخلي عن الملابس الشتوية الثقيلة، وارتداء قطع خفيفة وهو ما قد يؤثر سلبا على صحتهم.

ومن جانبه، قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الجلدية، عدة نصائح، لتجنب الأمراض، والحفاظ على صحتهم خلال الفترة الحالية.

وكتب "الناظر" عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "فصل الربيع بدأ جغرافيا 21 مارس الجاري، ويمتد حتى 20 يونيو المقبل، بإذن الله، وخلال الشهور الثلاثة تحدث تغيرات حادة ومختلفة في الأحوال الجوية، ما بين رياح خماسينية محملة بالأتربة وتغيرات في الحرارة من ارتفاع وانخفاض، وتنتهي تلك التقلبات مع بداية الصيف جغرافيا في 21 يونيو المقبل".

وجاءت نصائح الطبيب كالتالي:

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- عدم الإسراع في خلع الملابس الشتوية بالكامل، موضحًا إأنه من الأفضل التخلي عنها بالتدريج.

- عدم تعرض الصغار وكبار السن ومرضى الحساسية للخروج في الأجواء المتقلبة.

- ضرورة الإكثار من شرب المياه وتناول السلطات الخضراء الطازجة يوميًا.

- الاستحمام دائماً بصابون الجلسرين.