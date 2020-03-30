للوقاية من كورونا.. نصائح مهمة عند ذهاب المريض لعيادة الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هناك الكثير من المرضى الذين يترددون على العيادات الطبية للمتابعة الدورية، أو لعلاج ما يعاني منه الشخص.

ولكي تحمي نفسك من فيروس كورونا "كوفيد 19" المتفشي، يجب عليك اتباع مجموعة من النصائح التي يقدمها الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، في تصريحه لـ"الخليج 365"، للوقاية من هذا الوباء.

- يُنصح بتأجيل زيارة العيادات للحالات غير الطارئة، مثل الولادة والأمراض العاجلة، لتمكين الدولة والأطباء من مكافحة هذا المرض، أما إذا اضطر المريض الذهاب، يجب إجراء بعض الإجراءات للوقاية:

1- الحرص على ارتداء الكمامة قبل الذهاب للطبيب.

2- تعقيم اليدين بالكحول قبل الدخول للطبيب وبعد الخروج.

3- إذا كانت العيادة مزدحمة يجب الانتظار خارجها حتى يأذن له بالدخول.

4- على المريض الذهاب للعيادة بمفرده.

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5- تجنب اصطحاب الأطفال أو كبار السن مع المريض.

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6- غسل اليدين قبل وبعد الذهاب للطبيب.

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بالنسبة للطبيب هناك بعض الإجراءات التي يجب اتباعها:

1- تعقيم غرفة الكشف جيدًا بعد كل مريض.

2- تعقيم سرير الكشف بعد كل مريض.

3- على الطبيب تطهير وتعقيم السماعة الخاصة به جيدا قبل وبعد الكشف على المريض.

4- ارتداء القفازات الطبية أثناء الكشف على كل حالة، وإلقائها في سلة المهملات بعد الانتهاء.

5- وضع الصابون والكحول داخل حمامات العيادة.

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