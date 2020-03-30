منها غسل اللحوم قبل الطهي.. 8 عادات تضر بصحتنا خلال تحضير الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هناك بعض العادات الخاطئة التي تمارسها الكثير من ربات البيوت بشكل يومي، عند طهي الطعام، دون وعي أنها تسبب الكثير من الأضرار على الصحة.

وبحسب موقع "Bright side" الأمريكي، نقدم لكم مجموعة من العادات الخاطئة التي نفعلها يوميًا عند تحضير الأطعمة وتضر بصحتنا.

- ترك اللحوم في المطبخ لتذوب

إخراج اللحوم من الفريزر وتركها حتى يذوب الثلج، من العادات الخاطئة التي تؤدي إلى نمو البكتريا الضارة عليها سريعا، بسبب تعرضها لدرجة حرارة عالية، لذا يفضل وضع اللحوم في الثلاجة على الرف الأسفل للفريزر أو وضعها في الميكروويف دون تشغيله.

- تبريد الطعام دون غطاء

من الخطأ التي ترتكبه الكثير من النساء، وضع الطعام الساخن في الخارج دون غطاء لكي يبرد قبل وضعه في الثلاجة، لمدة ساعة أو ساعتين، هذه العادة تؤدي إلى نمو البكتريا، وبالتالي لا يصلح للتناول.

- غسل اللحوم قبل الطهي

تغسل العديد من النساء، اللحوم بالماء؛ اعتقادًا منهن بأنه يقتل البكتيريا الموجودة به، ولكن ذلك الاعتقاد خاطئ، لأن الماء غير قادر على قتل البكتريا، وبهذه الطريقة تساعد على نشر البكتريا في أواني الطهي، واليدين والسكين، كما تنتقل أيضا إلى بعض الأطعمة الموجودة وتفسدها.

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- تناول العجين قبل نضجه

يعتبر تناول العجين الخام قبل نضجه من العادات السيئة، إذ حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من تناول العجين الخام أو مزيج الكعك قبل خبزه أو طهوه، بسبب مخاطر الإصابة ببكتيريا "إي كولاي" المعوية التي تصيب القولون بسبب الدقيق، كما يمكن أن يسبب الإشريكية القولونية التي تضر بصحة المعدة.

- تتبيل السمك وتركه دون طهي

يؤدي تتبيل السمك بإضافة البهارات عليه ووضعه في إناء في المطبخ لفترة طويلة قبل الطهي، من العادات السيئة التي تؤدي إلى حدوث التسمم الغذائي؛ لأن درجات الحرارة المرتفعة تساعد على نشر البكتريا، وبالتالي يتلف ولا يصلح للتناول.

- عدم غسل اليدين قبل الطهي

عدم غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل طهي الطعام، يمكن أن يسبب انتقال الفيروسات والجراثيم إلى الطعام، لذا يفضل غسلها جيدا للحفاظ على سلامة الطعام.

- شراء الدجاج المجمد المضاف إليها ماء

تحقن بعض الشركات، الدواجن المجمدة بالماء لزيادة الوزن، لذا يجب الانتباه عند الشراء وقراءة المكونات المضافة جيدا، حيث هذه الخدعة يمكن أن تؤثر على طعم الدجاج.

- تعرض العسل لدرجة حرارة عالية

يمكن أن يؤدي تعرض العسل لدرجة حرارة عالية إلى انخفاض جودته ومذاقه، وزيادة فرصة الإصابة بالسرطان، فعلي سبيل المثال لا ينصح بوضع العسل على الشاي أو الأطعمة الساخنة.