"مارينا" ترسم المشاهير على وجهها: عملت وشي لوحة

رغم أنها تملك موهبة فنية مختلفة، إلا أن حظر حركة المواطنين الذي فُرض مؤخراً للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كان فرصة لاستثمار مارينا كمال، 33 عاماً، خريجة كلية تجارة، لوقتها بشكلٍ صحيح ولتطوير موهبتها، فقامت برسم وجوه الفنانين والمشاهير على وجهها باستخدام ألوان المياه الطبيعية، وأدوات الميكب.

"اللاعب محمد صلاح، شاريهان، شويكار، محي إسماعيل"، بعض المشاهير الذين استطاعت رسم ملامح وجوههم على وجهها، حتى أصبحت ملامحها تشبه كثيراً ملامحهم، بل كادت أن تكون هم، فملامحها هادئة ومرنة إلى حد كبير يساعدها على تحويلها إلى ملامح أخرى.

بدأت في الرسم منذ 5 سنوات، وكانت تستخدم القلم الرصاص والجاف وألوان زيت، ثم طورت نفسها وقامت بالرسم على وجهها بالألوان الطبيعية منذ عامين: "ناس كتير جداً بيعرفوا يرسموا ويمكن أحسن مني لكن أنا حبيت اني أقدم الفن بشكل تاني مختلف يشد الناس ويلفت انتباهم ان الفن التشكيلي مرن مش لازم يكون على لوحات بس".

Advertisements

تمتلك "مارينا"، مهارة أخرى، حيث تقوم بتقليد الإداء والحركات الشهيرة للفنانين الذين تقوم برسمهم على وجهها: "كان أهم حاجة بعد ما ارسم على وشي اني أقلد الحركات اللي معروف بها كل فنان زي مثلا ضحكة محمد صلاح، أو نظرة التعالي لمحي إسماعيل"، وكانت قد اكتشفت موهبتها بالصدفة: "أول مرة رسمت ونشرتها على السوشيال ميديا أهلي وصحابي شجعوني كتير جداً وبعدها بدأت أقدم لهم الجديد في الفن"، وتنوي قريباً افتتاح معرض خاص يقدم رسومات الفنانين على وجهها، ليكون من أول المعارض التي تقدم فناً تشكيلياً بشكل مختلف ومبتكر.