منها ماء الثوم.. تحذير طبي من الوصفات المنزلية لمكافحة كورونا

حذر مركز حماية المستهلك بولاية نوردراين فيستفالن الألمانية، من خطورة الوصفات المنزلية لمحاربة فيروس كورونا المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن ضمن هذه الوصفات كما ذكرتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

ماء الثوم

ومن أمثلة الوصفات المنزلية أن ماء الثوم الساخن يقتل الفيروسات في الجهاز الهضمي، إلا أن درجة الحرارة المرتفعة الموصى بها، والتي لا تقل عن 60 درجة مئوية، قد تسبب بعض الحروق في الفم والمريء.

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شاي المريمية

وعلى الرغم من أن شاي المريمية أو الزعتر ليس له أضرار ويمتاز بتأثيره المهدئ في حالات التهاب الحلق، إلا أنه لا يجدي نفعاً في التصدي لفيروس كورونا.

ونصح المركز الألماني بتجنب المنتجات، التي يتم الترويج لها باعتبارها وسيلة وقاية من فيروس كورونا أو كوفيد-19، مثل المكملات الغذائية التي يتم الإعلان عنها على شبكة الإنترنت.

وحتى الأن لم توجد اي دراسات تثبت فعالية هذه المنتجات أو المنتجات في الحماية من فيروس كورونا.