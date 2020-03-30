يعيش لـ7 أيام.. علماء يوضحون مدة بقاء كورونا على أقنعة الوجه

أوضح علماء من هونج كونج أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يعيش على أقنعة الوجه لمدة 7 أيام.

وكشفت دراسة بحثية من هونج كونج، أنه ما يزال من الممكن الكشف عن مستوى كبير من الفيروس المعدي على الطبقة الخارجية للقناع الواقي، بعد 7 أيام.

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وأكدت منظمة الصحة العالمية (WHO) أنه من غير المحتمل أن يلوث الناس السلع التجارية، بما فيها تلك التي يجري شحنها عبر البريد، بحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم".

وجاء في بيان من WHO أن خطر الإصابة بالفيروس الذي يسبب كوفيد19 من عبوة تم نقلها وتعرضت لظروف ودرجات حرارة مختلفة، منخفض.

واكتشف العلماء أنه عند معالجته بأي شكل من أشكال المطهر، تكون جميع الأسطح خالية من الفيروس في غضون 5 دقائق.