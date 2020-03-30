خوفا من "كورونا".. ملك تايلاند يعزل نفسه في فندق خاص مع 20 فتاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

اتخذ الملك ماها فاجيرالونكورن ملك تايلاند، فندقًا ضخمًا في جنوب ألمانيا، مكانًا للعزل الذاتي من فيروس كورونا "كوفيد 19"، رفقة حاشيته، وبينهم 20 محظيّة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن الملك البالغ من العمر 67 عامًا، قد حجز فندق Grand Hotel Sonnenbichl بالكامل، بإذن من مجلس المنطقة المحلية في بافاريا الألمانية، لعزل نفسه خلال جائحة فيروس كورونا.

ومن غير المعروف ما إذا كانت الزوجة الرابعة للملك تقيم معه في الفندق أم لا، وسط الاشتباه بإصابة 119 عضوًا من الوفد الملكي، وقد أعيدوا إلى تايلاند.

وتأتي أنباء عزل الملك لذاته، بعد أن تم الكشف عن وضع ملك وملكة ماليزيا تحت الحجر الصحي، بعد أن أثبتت إصابة سبعة من العاملين في القصر بالإصابة بالفيروس التاجي. وقال القصر إن الملك سلطان عبد الله سلطان أحمد شاه وزوجته تونكو عزيزة أمينة ميمونة اسكندريه جاء نتائجهما سلبية، لكنهما سيُعزلان لمدة 14 يوما.

وفي غضون ذلك، تم نقل الموظفين المصابين إلى المستشفى، حيث يحاول المسؤولون تحديد مصدر العدوى، كما يتم تطهير القصر. ولدى ماليزيا أكثر من 2000 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا في جنوب شرق آسيا.