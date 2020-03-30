كيف تقي نفسك من السِمنة خلال فترة "قعدة البيت"؟.. إليك خطوات بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي

مع التزام غالبية شعوب العالم بالجلوس في المنزل، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لجأ العديد إلى اتباع عادات غذائية خاطئة والإفراط في تناول الأطعمة، بالإضافة إلى قلة الحركة، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بالسِمنة.

لذا يقدم الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ"الخليج 365"، نصائح مهمة للوقاية من الإصابة بالسمنة خلال فترة الحجر المنزلي:

1- يجب تنظيم مواعيد تناول الوجبات لمنع تناول وجبات أكثر في أوقات الفراغ.

2- الحرص على ممارسة التمارين الرياضية البسيطة التي تستطيع القيام بها في المنزل.

3- محاولة التقليل قدر الإمكان من الأطعمة التي تحتوي على النشويات، خاصة الخبز والأرز والمكرونة.

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4- التقليل من إضافة المواد الدهنية قدر الإمكان.

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5- الاكتفاء بالقدر الكافي من البروتين ومصادره، سواء النباتية أو الحيوانية.

6- الإكثار من الخضروات، خاصة الورقية الطازجة، مثل الخس والجرجير والبقدونس.

7- تناول الفواكه الطازجة فيما لا يقل عن ثمرتين أو 4 يوميا.

8- تناول الخضروات التي تحتوي على المواد المضادة للأكسدة لتقوية الجهاز المناعي.

9- الحصول على النوم الكافي وعدم السهر، نظرا لأن السهر يؤدي إلى تناول المزيد من الأطعمة.

10- التعرض لأشعة الشمس بصورة كافية من خلال البلكونة أو النافذة للحصول على فيتامين "د" للوقاية من السمنة وتقوية العظام.

11- يجب على السيدات انشغال وقتها بالأعمال المنزلية أو القراءة للتقليل من الرغبة في تناول الطعام، لأن الفراغ يؤدي إلى الإفراط في تناول الأطعمة.

إحنا أقوى من كورونا