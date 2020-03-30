ما الكمية المناسبة للجسم من الحليب والملح والقمح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أشار المعهد الاتحادي للتغذية إلى انتشار بعض المفاهيم حول ثلاث مواد غذائية مهمة؛ الحليب والملح والقمح، فأي منها صحيح وأي منها خاطئ، وما الكمية التي ينبغي إمداد الجسم بها؟

الحليب

يعتقد البعض أن الحليب يهيج المعدة، ويقال أنه يتسبب في تحفيز الخلايا السرطانية.

أوضح الخبراء الألماني أن الحليب من وجهة النظر الغذائية يُعد من الأغذية الصحية للغاية، ولكن الرجال الذين يشربون 2ر1 لتر يوميا من الحليب يزيد لديهم خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

وتتراوح الكمية المتوازنة، التي يجب إمداد الجسم بها، ما بين 200 إلى 250 مل من الحليب أو منتجات الألبان بالإضافة إلى شريحة أو شريحتين من الجبن يوميا، وتجدر الإشارة إلى أن الحليب يحتوي على تركيزات عالية من البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

القمح

يعتقد البعض أن تجنب القمح يقي من زيادة الوزن والكثير من الأمراض، كما أن الطعام الخالي من الجلوتين يفيد الصحة.

أكد الخبراء على أن الجلوتين الموجود في القمح آمن، طالما أن الشخص لا يعاني من عدم تحمله، لأن التفاعل المناعي مع الجلوتين يتسبب في التهاب الغشاء المخاطي المعوي.

وللتوازن أوضح الخبراء أن التنوع هو أفضل الاستراتيجيات، حيث يُنصح بتنويع مصادر الطعام والقمح، والاعتماد على بعض البدائل الجيدة مثل حبوب الكاموت والكينوا والشوفان والحنطة السوداء وسباجيتي الذرة أو العدس.

الملح

يعتقد البعض أن الملح يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ويضر بالعظام.

أشار خبراء المعهد الألماني أن المشكلة تتمثل في تناول الكثير من الملح يوميا، وتوصي منظمة الصحة العالمية بتناول 5 جرام في اليوم كحد أقصى، وتشير دراسات حالية إلى أن استهلاك الملح المرتفع يعزز هشاشة العظام.