محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

خلال فترة الحجر الصحي في المنزل، نقدم لكم في سلسلة يومية، مجموعة من أشهى الأكلات التي يمكن تحضيرها بسهولة.

يتميز المطبخ الشامي بالأكلات السريعة والصحية، ونستعرض اليوم طريقة عمل المنقوشة بالزعتر ومنقوشة الحبن، على طريقة الفنانة سيرين عبدالنور، في محاولة منها للتشجيع على البقاء بالمنزل.

المقادير:

- كوب ونص دقيق.

- كوب زيت نباتي.

- رشة ملح.

- ملعقة زبدة.

- ملعقة خميرة.

- زيت.

- زعتر.

الطريقة:

- نضع ملعقة من الخميرة بكوب ماء ونقلب جيداً.

- نحضر بولة ونضيف بها كل من الدقيق والزيت والزبد والملح ونعجنهم جيداً، ثم نضيف الخميرة للخليط.

- ثم نحضر بولة أخرى ونضيف بها زعتر ونخلطة بالزيت ونقلب جيداً.

- نفرد العجينة جيداً حتى يصبح قوامها متماسك ورقيق.

- نحضر صنيّة وندهنا بالزيت، ثم نضة بها عجينة المنقوشة.

- وإذا كنت تريدها منقوشة جبن، قم ببشر أنواع مختلفة من الجبن الكيري والشيدر والموتزريلا، ورشها على المنقوشة قبل دخولها الفرن، ثم اتركها بالفرن من 10 إلى 15 دقيقة.

- وفي كنت تريدها منقوشة بالزعتر، قم بإضافة مزيج الزعتر والزيت على المنقوشة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "بلاش أكل من بره".. تحضير المنقوشة على طريقة سيرين عبدالنور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.